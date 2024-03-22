"Вёрстка": российские власти планируют "мобилизацию 2.0"

Российские власти планируют начать массовый набор в войска для усиления группировки, воюющей с Украиной, и возможного окружения Харькова. Об этом "Вёрстке" рассказали четыре источника, близкие к администрации президента и Минобороны. По их словам, в рамках возможной мобилизации могут призвать 300 тысяч человек.

Собеседники "Вёрстки" отмечают, что в войска могут насильно призвать резервистов, принудить срочников заключить контракт и отправиться на войну с Украиной, а также мобилизовать россиян, которые пребывают в запасе.

В нескольких военкоматах и госструктурах в Москве "Вёрстке" подтвердили, что занимаются подготовкой броней от мобилизации, а источники в Минобороны рассказали о готовящихся сборах, по итогам которых как минимум часть военнослужащих запаса якобы могут мобилизовать или заставить подписать контракт для участия в войне.

Идея принуждения к заключению контракта, по словам собеседников "Вёрстки", связана с тем, что поток желающих поехать воевать с Украиной иссякает. По сравнению с началом 2023 года, когда, по словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, армия получила около 400 тысяч новых солдат, темпы набора сильно снизились. Если раньше в центр заключения контракта с Минобороны обращались по 500–600 человек в день, то сейчас ежедневно приходят по 20–30 человек, говорят источники издания.

"Вёрстка" обращает внимание, что её собеседники называют подготовку к набору в войска "мобилизацией 2.0". Один из источников в администрации президента, отвечая на вопрос о возможном окружении Харькова, при этом отметил, что из города не планируется делать "второго Мариуполя".

Официального подтверждения сообщениям собеседников "Вёрстки" нет.

По данным украинской стороны, Россия создаёт новую группировку войск численностью более 100 тысяч военнослужащих. Возможно российская армия попытается наступать на одном из направлений, заявил командующий сухопутных войск Украины Александр Павлюк.

Мобилизация в России началась осенью 2022 года на фоне неудач российской армии. Всего в армию отправлены, по официальным данным, 300 тысяч человек. Они не могут прекратить службу до окончания периода мобилизации, который, как следует из сообщений властей, не закончится до конца войны с Украиной.

Сейчас призыв по мобилизации не осуществляется, но он может возобновиться в любой момент - для этого даже не нужен отдельный указ.

По последним данным, на войне погибли почти шесть тысяч мобилизованных, имена которых удалось установить по открытым источникам. Реально эта цифра может оказаться выше.

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