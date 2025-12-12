Подтверждены имена более 155 тысяч погибших российских военных

Журналисты установили имена 155 368 российских военных, погибших с начала российского вторжения в Украину. Подсчет потерь ведут Русская служба Би-би-си и "Медиазона" совместно с командой волонтеров.

Треть всех погибших – это добровольцы, подписавшие контракт с российской армией после начала войны. Как отмечают исследователи, еще год назад на эту категорию приходилось лишь 15% смертей. Журналисты связывают рост потерь в этой категории тем, что добровольцев сейчас бросают на самые тяжелые участки – прежде всего в Донецкой области.

13% всех погибших – это осужденные, отправившиеся на фронт из колоний и СИЗО, 11% – это мобилизованные.

По абсолютному числу установленных погибших лидируют Башкортостан и Татарстан.

Исследователи ведут списки погибших, ориентируясь на сообщения из открытых источников: СМИ, заявления местных администраций, посты родственников в соцсетях и данные с кладбищ. По оценкам журналистов, реальное число погибших с российской стороны может быть в диапазоне от 239 000 до 345 260 человек.