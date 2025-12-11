Последний день Мирмекия. Задержание археолога Бутягина

В четверг стало известно, что 4 декабря в Польше был задержан известный российский археолог, сотрудник петербургского музея Эрмитаж Александр Бутягин – по запросу Украины из-за "незаконных археологических работ" в оккупированном Россией Крыму.

Задержание вызвало резкую реакцию России и полемику о том, оправдано ли такое отношение к известному ученому, и является ли его принадлежность к археологии, "аполитичной науке, далекой от современных реалий", индульгенцией его действиям.

Задержание Бутягина. Подробности

Польское радио RMF.FM утверждает, что Бутягин, "читавший серию лекций в Европе", оказался в Варшаве при пересадке на пути из Амстердама в Белград, и был задержан в гостинице сотрудниками Агентства внутренней безопасности Польши.

В сети есть анонсы лекций Бутягина "Последний день Помпеи" в Амстердаме, Праге, Варшаве.

Как сообщает радио, после ареста Бутягин был допрошен, отказался давать объяснения и был задержан на 40 дней. Его посетили сотрудники посольства России. Украина направит Польше запрос об экстрадиции, который рассмотрит суд. Статья, по которой против Бутягина ведется дело, допускает лишение свободы до 5 лет.

Обвинения. Цитаты

Сообщение украинской прокуратуры гласит, что Бутягин с 2014 года руководил раскопками на территории археологического комплекса "Древний город Мирмекий" в Керчи. "Не имея разрешительных документов от украинских органов", 10 лет вели незаконные раскопки, сняли "культурный слой" почти на 2 метра в глубину и фактически разрушили охраняемый объект". Прокуратура назвала это нарушением международного права, "запрещающего оккупационным режимам изменять культурный ландшафт захваченных территорий". "Археология в Крыму используется как инструмент пропаганды для оправдания оккупации", говорится в тексте.

Археология. Детали

Мирмекий был основан ионийскими греками в середине VI века до н. э. на берегу Керченского пролива, город входил в состав Боспорского царства. После аннексии Крыма Россия объявила Мирмекий объектом своего культурного наследия.

Бутягин – заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела античного мира Эрмитажа. По сообщению музея, в августе 2022 года при раскопках Мирмекия под его руководствомбыли найдены 30 золотых монет, 26 – с именем Александра Македонского.

Что говорят стороны

Представитель МИД России Мария Захарова назвала абсурдными "обвинения уважаемого российского археолога в "уничтожении культурного наследия" на российской территории". О "правовом произволе" заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



Украина обвиняет Россию в вывозе ценных исторических предметов из Крыма после 2014 года, из других частей страны после полномасштабного вторжения. Российские археологи могли присвоить до 80 тысяч артефактов во время незаконных археологических раскопок в Крыму, утверждала постоянный представитель президента Украины в АРКрым Тамила Ташева.



RMF.FM приводит заявления украинских представителей, что “с начала оккупации в 2014 году Крым стал местом систематического посягательства России на культурное наследие и историческую память, и это часть плана, направленного на искоренение крымскотатарской и украинской идентичности на полуострове”.

Законные основания

Согласно Гаагской Конвенции о защите культурных ценностей, в отношении оккупируемой территории запрещен "любой незаконный вывоз, изъятие или передачу права собственности на культурную ценность; любые археологические раскопки, если только это не требуется исключительно для охраны, учета или сохранения культурной ценности".

Россия, впрочем, считает Крым не оккупированной, а своей территорией, аннексированной по итогам "референдума" в 2014 году.

Это не первый скандал с раскопками в Крыму после аннексии. 14 мая 2025 года украинский Региональный центр прав человека уже обвинял сотрудников Эрмитажа в незаконных работах в Крыму и "присвоении" украинского культурного наследия. Впрочем, имя Александра Бутягина в этих обвинениях не фигурировало.

"Эрмитаж уже давно стал инструментом идеологической борьбы в руках государства-оккупанта. Его ученые систематически работают в оккупированном Крыму, присваивая украинское культурное наследие под видом "исследований". Именно за такую деятельность музей попал под санкции Украины", – говорилось в заявлении центра.

В марте 2025 года Главное управление разведки Украины сообщило, что из Крыма были вывезены сотни археологических артефактов, обнаруженных во время раскопок – в том числе в древнем городе Пантикапея, где работой археологов также руководил Александр Бутягин. Тем не менее, его имя не было названо Украиной и в тот раз, несмотря на возбуждение против Бутягина уголовного дела в ноябре 2024 года.

Проблема раскопок в аннексированном Крыму не уникальна и в мировом контексте. В 2019 году, еще до возвращения под свой контроль Нагорного Карабаха, Азербайджан обвинял Армению в незаконных раскопках в тогдашнем Агдамском районе ныне не существующей Нагорно-Карабахской республики. Похожие конфликты возникали в Израиле, где палестинское руководство протестовало против раскопок в восточном Иерусалиме, а также на Кипре, разделенном на греческую часть и непризнанную большинством стран мира Турецкую республику Северного Кипра.

Дискуссия

Голоса в защиту археологов, которые оказываются вовлечены в подобные конфликты, до полномасштабного российского вторжения звучали и в Украине.

"Археология – наука аполитичная по своему содержанию, она далека от современных реалий. Единственное, чего хочет археолог, – чтобы в том месте, где он копает, обстановка была стабильной, чтобы у него над головой не стреляли... Все ведущие музеи Европы – Лувр, Британский музей – наполнялись археологическими экспонатами, вывезенными с колонизированных или оккупированных территорий Северной Африки, а также Ближнего, Среднего, в меньшей степени Дальнего Востока. Что до Крыма, я не думаю, что введение санкций – это самый правильный путь", - говорил в 2019 году в интервью "Крым.Реалиям" украинский историк, член Научного совета по проблемам национальных отношений украинский Академии наук Виталий Нахманович.

В России новость об аресте Бутягина вызвала возмущение не только у Захаровой и Пескова, но и у представителей либерального лагеря.

Историк и журналист Арсений Веснин:

Наука не имеет границ

"Я сразу скажу, что не поддерживаю ни аннексию полуострова, ни войну. И никогда не поддерживал, моя позиция известна. Но сейчас я поддерживаю Александра Бутягина и должен объяснить, почему. Мирмекий, город Боспорского царства неподалеку от Керчи, на протяжении почти ста лет раскапывают петербургские археологи. Они копали во времена СССР, продолжили, когда отделилась Украина, продолжили и после 14 года... Украина выдавала разрешения, принимала находки. Сама экспедиция была петербургской, так исторически сложилось. Учёные из Петербурга работали на этом памятнике без оглядки на то, какая это страна и что делают политики. Исследователи занимались и занимаются наукой. А наука не имеет границ.

Ученые трудятся не во имя стран и правителей, а ради истины, ради расширения знания для всего мира. Так уж вышло, что работа археолога тесно связана с землей, и иногда она переходит из рук в руки – и это не вина и не проблема ученых...

Также важно отметить: находки, которые делались экспедицией как 20 лет назад, так и сейчас, остаются в Крыму, в Керченском музее. Бутягин никуда их не вывозил. Знаменитый мирмекийский клад, найденный им, так и остался в Крыму, как и все прочие находки.

Претензии, которые ему предъявляют, выглядят абсурдно. Эти уголовные статьи предназначены для того, чтобы наказывать черных копателей, которые грабят памятники, чтобы распродать древности. Ничем подобным Бутягин не занимался. Наоборот, под его руководством проходила музеефикация, консервация памятника, то есть его сохранение. Мы можем обсуждать этическую сторону раскопок в Крыму. Но мы точно можем сказать, что люди, которые там работали, посвятили этому памятнику свою жизнь. И за это нельзя отправлять их в тюрьму".

С Арсением Весниным солидарен живущий в Израиле бывший российский медиа-менеджер и владелец газеты "Ведомости Демьян Кудрявцев.

"Александра Михайловича Бутягина я знаю почти 50 лет. Его задержание – еще одно большое горе этой войны. Саша не окуппант, не имперец, хотя копал в Крыму, не оппозиционер и не диссидент, хотя читает лекции на Арзамесе, он живет своей античностью и не очень обращает внимание на политические границы и обстоятельства, как скажем Паганель, или там Павлов. Это свойственно и другим археологам в зонах конфликтов. Наверное так сейчас нельзя, наверное, Бутягин не прав, но из всех тех кто неправ сегодня – его ужасно жалко, пускай его скорее отпустят", – пишет Кудрявцев в фесбуке.

Российский историк и социолог, бывший сотрудник научный сотрудник Российского этнографического музея, а ныне преподаватель Карлова университета в Праге Дмитрий Дубровский, напротив, считает, что морально-этические соображения оставляют единственный вариант оценки действий Бутягина:

"Раскопки в Крыму для российских археологов после 2014 г были возможны только при согласии Украины, а после 2022 – просто невозможны. Я знаю Сашу давно, и он давно был с этим несогласен, к сожалению. С другой стороны, у археологов в памятниках вся работа, все, на что ты работал всю жизнь, и мнение о том, что "культура превыше войны" в этом случае становится наиболее популярным".