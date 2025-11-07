Подтверждены имена больше 145 тысяч погибших российских военных

Число подтверждённых потерь российской армии в Украине составило 145 258. Об этом говорится в обновлённой сводке, которую на основе мониторинга открытых источников ведут "Медиазона" и "Русская служба Би-би-си" совместно с командой волонтёров.

За последние две недели число погибших увеличилось почти на пять тысяч, что вдвое выше обычного темпа прироста, говорится в отчёте.

Больше всего погибших зафиксировано в Башкортостане (7253 человека) и Татарстане (6441). В Москве подтверждены имена 1688 погибших, в Санкт-Петербурге — 1314.

Среди погибших 43 789 были добровольцами, 18 876 — заключёнными, 15 767 — мобилизованными. У 39 тысяч человек статус не уточнён.

Наибольшие потери приходятся на возрастные группы 33–38 лет, среди которых погибли почти 28 тысяч человек. Молодых военнослужащих в возрасте от 18 до 20 лет среди погибших почти три с половиной тысячи.

По данным исследователей, статистика строится на сообщениях в СМИ, публикациях родственников в соцсетях и данных органов власти, подтверждённых фотографиями, датами похорон и другими признаками. Реальное число потерь может быть намного больше.

Ранее британская разведка оценивала общие потери России — убитых и раненых — примерно в один миллион человек, из которых до 250 тысяч могли быть убиты. Похожие оценки приводят The Economist и Центр стратегических и международных исследований (CSIS) — около одного миллиона потерь, включая 190–350 тысяч безвозвратных.

