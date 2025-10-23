В Копейске в результате взрыва на заводе погибли 10 человек

В Челябинской области 24 октября объявлено днём траура после взрыва на заводе в городе Копейск, в результате которого, по последним данным, погибли не менее 10 человек.

Взрыв произошёл на заводе "Пластмасс", который, помимо прочего, производит взрывчатые вещества. Власти заявили, что случившееся не было связано с атакой украинских беспилотников. Следственный комитет возбудил дело о нарушении техники безопасности.

Сообщается, что пожар ликвидирован, идёт разбор завалов, не исключено, что под ними ещё могут находиться люди. Пять человек, по последним данным, госпитализированы, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Пострадали также садовые домики в расположенном неподалёку от завода товариществе, среди дачников раненых нет.