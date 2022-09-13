"Поехали за длинным рублём". Арест российских учителей в Украине

Украинские власти во вторник, 13 сентября, сообщили о задержании на освобождённых территориях Харьковской области российских учителей.

Российская сторона отрицает, что там были российские педагоги, и есть мнение, что речь идёт об украинских учителях, которые согласились работать по российским программам. Им тоже грозят большие тюремные сроки.

В соцсетях новости об аресте учителей вызвали нешуточные споры – даже те, кто считает эту новость фейком, рассуждают о том, насколько оправданы суровые наказания для коллаборантов и можно ли считать таковыми обычных служащих, продолживших работать под российской оккупацией.

Елена Альшанская:

Читаю про якобы российских учителей, арестованных в харьковской области, за то, что они поехали туда из России работать в местных школах, и которым грозит до 15 лет тюрьмы.

Новости противоречивые, как и многие в это время.

Где-то пишут, что это не российские учителя. Где-то, что наши.

Хочется понять, что на самом деле произошло с учителями там.

Что с ними сделали? Где они сейчас? Что это за учителя?

Если это россияне, то надо вытаскивать.

Что делать? Другого варианта нет.

Но что-то мне подсказывает, что это не наши учителя. А местные, которые согласились преподавать по российским программам в школе.

Стали жертвами обещаний "русского мира".

Лана Светина:

С учителями как-то неудобно получилось. Поверили Турчаку ("Россия здесь навсегда") и поехали (думаю, за длинным рублем). А оно вон как вышло.

Дмитрий Колезев:

То есть российская армия вышла, а учителей – оставила. Учителей, которых до этого всякие турчаки заманивали на оккупированные территории обещаниями, что Россия там навсегда. Ну, учителя тоже, конечно, молодцы – поехали работать на захваченные земли. Подзаработать, вероятно, хотели. Но все-таки основная ответственность тут на российских политиках, промывших им мозги – и обманувших, конечно.

Ольга Палий:

Ого, я хотела чтобы учителя, которые преподавали по русской программе просто больше не преподавали в школе. А министр Верещук сказала, что их посадят на 15 лет. И украинцев, и россиян. Последние не пойдут на обмен. Сурово.

Ренат Давлетгильдеев:

Жуткая новость про российских учителей, арестованных на освобождённой территории Харьковской области.

Их как могли с весны заманивали в Украину из школ в глубинке большими зарплатами. 200 тысяч рублей в месяц вместо сорока. Проживание, питание, премии – лишь бы учили чужих детей войну называть спецоперацией и путаться в том, кто на самом деле нацист.

Заманили. И забыли, впопыхах убегая к белгородской границе. Теперь учителям грозит по 12 лет украинской тюрьмы. Даже шанса на обмен нет.

Какая же это подлая история. Родина тебя всегда бросит, сынок. Сколь большими бы не были буквы на рекламном щите «Своих не бросаем».

Всегда бросит.

Александр Плющев:

Никогда не понимал, зачем чиновники едут на оккупированные территории. Ну, в России же всяко лучше и безопасней. Даже если обещают много денег. Разве что, под угрозой уголовки. Но вот чем думали учителя, когда туда ехали. Их-то вряд ли кто-то уголовкой припер. Или думали, что в случае чего их не бросят, эвакуируют? Или вообще ни о чем не думали? Если нет головы у людей, то и не жалко совсем.

Сталингулаг:

Вот что было в головах у этих учителей? Чему они могли научить, если сами не могут понять очевидную вещь: Родина всегда тебя кинет, сынок. Каждый раз российская власть [обманывает], предаёт, кидает и растаптывает всех, кто ей поверил, и каждый сука раз находятся дегенераты, которые снова верят и остаются [обманутыми], преданными, кинутыми и растоптанными.

Илья Пономарёв:

Посеяли доброе, вечное.

Думаем про учителей, занимавшихся вчера фальсификацией выборов...

Александр Рыклин:

Решение отдать под суд российских учителей, задержанных на освобожденных от оккупантов территориях, я считаю с юридической точки зрения абсолютно обоснованным, а с моральной – безупречным... Это же не мальчишки восемнадцатилетние... Приехали за длинным рублем взрослые образованные люди... То, что их бросили драпающие войска, – отдельная дивная история... Но это обстоятельство не освобождает их от ответственности...

Сергей Лойко:

РОССИЙСКИЕ УЧИТЕЛЯ, в массе своей приводные ремни путинского режима, уже много лет вносят свой огромный вклад в оболванивание и зомбирование населения. Они неотъемлемая часть фашистской системы Z, выстроенной Путиным. После поражения в войне и падения режима российских учителей нужно обязательно люстрировать. Особо активных, вроде тех, что приехали в Украину, необходимо привлекать к уголовной ответственности.

Роман Попков:

Российские школьные учителя в массе своей – это собратья тюремных надзирателей и ментов. Работники репрессивного аппарата.

Их задача – калечить ребенка, уравнивать его, прибивать к анти-человеческому ГОСТу. Российские школьные учителя – светочи конформизма, меняющие полит-религию синхронно с госаппаратом. Многие из них за свою карьеру поочередно вдалбливали подшефным поколениям детей и байки про дедушку Ленина, и ельцинские "демократические" нарративы, и путинскую "патриотическую" истерику. Будучи сами продажными конформистами, в обращении с детьми они, тем не менее, выступают как ярые комиссары – кричат с медью в голосе, проповедуя, обрушивают на головы школьников тонны идеологического ада. Мы слышали эти голоса политруков в десятках сделанных детьми-партизанами аудиозаписях. Особенно силен был градус истерики, когда училки отдувались перед начальством во время митингов "школоты" 2017 года. Пресекали школьную крамолу, криками и дебильными проповедями давили молодежный бунт. Вспомните, погуглите, если кто забыл.

На мощных плечах училок, директрис – большая часть преступлений в УИКах во время выборов. Преступлений против народа, народовластия, основ конституционного строя. Они помогают незаконно, обманом удерживать государственную власть. Не будет преувеличением сказать, что училка из УИКа и мент с дубинкой стоят глубже фундамента этого неправедного государства, держат фундамент на себе, подпирают.

Жрицам обмана и конформизма доверяют учить детей. Вот уж где подлинное растление малолетних.

А теперь, говорят, эти жучки, в поисках рубля и карьерного роста поехали растлевать детей в соседнюю страну, но попали в неприятности.

Еще раз. Собратья тюремных надзирателей и ментов. Каждому свое.

Впрочем, звучит и много сочувственных реплик – конечно, от абсолютно пропутинских комментаторов, но не только от них.

Анатолий Несмиян:

Я так понимаю, на этих учителей Кремлю плевать с высокой колокольни. Никто ни вытаскивать, ни обменивать, ни выкупать их не будет. Разве что можно будет надеяться на приступ гуманизма в Киеве после завершения конфликта, и их отпустят просто так.

Валерий Шубинский:

Солдат, стреляющий в людей – военнопленный, его обменивают, а учитель, собиравшийся учить на захваченной территории – не военнопленный, его будут судить.

Правовые парадоксы современной войны.

Андрей Десницкий:

Френд-лента приносит восторги по поводу того, что взятые в плен российские учителя могут получить по 12 лет лишения свободы (как за умышленное убийство, между прочим).

Я не знаю мотивов всех этих учителей, я совершенно не одобряю их выбора, но этого восторга я не одобряю тоже. Да, я понимаю, что в пылу сражений говорятся резкие, необдуманные, злые слова. Это нормально.

Ненормально сидеть на уютном диванчике и бурно радоваться явно избыточному насилию. И заодно выражать свое презрение в адрес всех учителей вообще.

Очень хочется, чтобы в конечном итоге добро победило зло, а не просто одна ненависть – другую. Так ведь тоже бывает.

Лиза Лазерсон:

Своих не бросаем, помните, был такой лозунг?

Но видимо, учителя – не свои. Потому что их просто оставили при «перегруппировке войск» на захваченных территориях, не эвакуировав. Теперь учителей из России и Украины, которые согласились учить детей по российской программе, будут судить. Им грозит до 12 лет.

Но ещё страшнее реакция тут. Профсоюз «Альянс учителей» – организация вроде как защищающая права сообщества – вместо заявлений о немедленной помощи передала пофамильный список этих «добровольцев», треть которых из Дагестана, в СБУ. А светлоликие либералы вовсю злорадствуют: «Так им и надо, коллаборационистам».

Ну вы поняли. Учителя – не только для российских властей «не свои», но и для либеральной общественности. Никому не нужные и со всех сторон преданные.

Позорище.

Мария Баронова:

Они бросили учителей. Людоеды бросили учителей на съедение людоедам. Этого никогда нельзя забывать. Никогда.

Марат Баширов:

Мы должны знать что с ними, сколько их было, сколько вернулось в Россию, сколько без вести пропали. Надо обнародовать эти данные и привлекать международные гуманитарные организации и спасать их. Это наши соотечественники поверившие в идею, но не державшие в руках оружие.

Илья Ремесло:

Судить. Учителей. За нарушение обычаев войны. За то, что преподавали в школах.

Вам все ещё жалко бедных украинцев, которым выносят ракетами ТЭЦ и прочие удобства?

Кирилл Шулика:

Учителя же не просто так туда ехали на шабашку, и теперь решение их судьбы – целиком и полностью на государстве. Это не военные, люди сугубо мирной профессии.

Дмитрий Дубровский:

Я тоже согласен, что учителям из России на оккупированной территории Украины делать было нечего, как и, например, строителям или сотрудникам ЖКХ, которых туда нагнали оккупационные власти.

Однако вот судить их по статье "о нарушении законов и обычаев войны" будет совершенно неправовым действием, коль скоро они той же украинской стороной были объявлены некомбатантами. Нарушить "обычаи и законы войны", как мне кажется, может только комбатант – военный, партизан или наемник. В случае действий, которые вменяются учителям (даже не факт, что они вообще успели начать преподавать), я полагаю такое применение международного гуманитарного права, мягко говоря, сомнительным.

Денис Сапрыгин:

Если России действительно нужны эти учителя, то она может поменять их на пленных, это вполне решаемый вопрос, кто бы там что не говорил.

Проблема скорее в том, что и России эти учителя особо не нужны, а нужно только демонстративно оплакивать их судьбу, также как оплакивать судьбу бежавших в Россию, бросивших дом.

Пропагандисты РФ вообще очень сильно сочувствуют только пострадавшим от украинских властей, а пострадавших от российской армии они предпочитают вообще не замечать, их как бы и не существует.

Ольга Романова:

Это Виктория. Ей 25 лет, она учительница математики из Черниговской области. Виктория Андруша.

Она была похищена российскими военными в конце марта. Таких, как она, в России около сотни, а может, и больше. Мы знаем личные данные примерно 40 человек. Весной они содержались в разных СИЗО, где сейчас – неизвестно. Многочисленные попытки передать им лекарства, средства гигиены и т.д. не удались. На все адвокатские запросы во все мыслимые инстанции ответ один – "Ихтамнет".

Но они там есть. Недавно несколько семей таких пленных получили от них письма. Копии этих писем у нас есть. Они были в мешке "Почта России", без марок и обратного адреса. В письмах не упоминается место, где они находятся, но понятно, что это место лишения свободы. Семьям разрешили написать ответ, передадут ли – ХЗ. Письма привез в Украину Красный крест.

А теперь о задержанных в Украине российских учителях.

Око за око?

Нет.

Они припёрлись на оккупированную землю зарабатывать деньги. Это раз.

Украинская сторона сразу сообщила, что задержала их. Безо всяких "Ихтамнет".

Зато я очень надеюсь, что у Виктории Андруши появился шанс вернуться домой. И у многих других гражданских заложников, которые неизвестно на каком основании содержатся в российских тюрьмах.

Сергей Соловьёв:

Только что смотрел Арестовича с Фейгиным, речь о том, что на освобожденных от оккупации территориях начинаются суды над коллаборантами. Учителям – до 15 лет тюрьмы. Вообще всем, говорит Арестович, взявшим российский паспорт и, тем более, работавшим на РФ – лишение свободы, шутки кончились. Дело не в Арестовиче, хотя он, как мне казалось, способен видеть на пару ходов вперед, а в том, что даже если это наполовину так, то что будет в Крыму, как его возвращать? Всё население – в тюрьму, на 15 лет? И это озвучивается с тем, чтобы жители Крыма это знали заблаговременно? А если все же для крымчан Украиной предусмотрен другой подход, то почему об этом не сказать сейчас, чтобы не было драматичных последствий? И каким мог бы быть этот подход, если для таких же людей не в Крыму, взявших российский паспорт и работавших на РФ – тюрьма?

Владимир Золкин:

Сегодня еду в суд, где будут рассматривать мое ходатайство о интервьюировании одного из коллаборантов.

Да, именно так это работает: я должен выяснить, где содержится тот или иной коллаборант.

Выйти на его адвоката и получить предварительное согласие на беседу.

Подать обоснованное ходатайство в суд.

Прибыть в суд, поддержать и аргументировать свое ходатайство.

И только после этого, если все сложится должным образом, – провести интервью, чтобы донести таким образом, до других коллаборантов, перспективы их незавидного существования.

Немного статистики:

С момента полномасштабного рашистского вторжения, украинские суды вынесли 334 приговора предателям, сепаратистам и коллаборантам.

– 64 приговора за государственную измену (ст. 111 УК). Обвиняемые по этой статье в среднем попадают за решетку на 12-15 лет, в некоторых случаях с конфискацией имущества.

– 75 приговоров за сепаратизм (ст. 110 УК).

По этой статье проходят воевшие на стороне врага пленные т.н. Л/ДНР, они получают 12 – 13 лет.

Различные "ждуны", призывающие "рузгий мир" в интернете, отделываются условными сроками.

(Разные пункты, разных статей, предусматривают разные наказания, я не буду вдаваться в эти тонкости)

– за корректировку огня (ст.114 УК) наказание может достигать 17 лет за решеткой. Суд может смягчить искупление, если обвиняемый не отправлял данные систематически и полностью раскаялся в своей вине.

Как, пример, подсудимый из Одессы, который в чистосердечном раскаянии задонатил $99 тысяч на ВСУ и получил всего 2,5 года.

Известно о 19 приговорах по этой статье.

– за коллаборационизм (сотрудничество с оккупационными администрациями) ст. 111-1 УК – 75 приговоров.

Большинство наказаний по этой статье лишает права занимать государственные должности в среднем на 10 лет.

Т.е. в отличие от того что пишут всякие пропагандисты, никто их не сажает на 15 лет, но детей в школах они уже учить не будут, и вообще, вопрос с их дальнейшим трудоустройством крайне усложняется, даже трудоустройство на частную фирму с такой биографией, представляется мне весьма затруднительным.

– 101 приговор суды вынесли глорификаторам русского мира и оправдателям вооруженной агрессии рф (436 УК).

В большинстве своем обвиняемые получают условные сроки, к некоторым из них, есть интересные примечания.

Так, например, жительницу Кропивницкого, кроме отбывания наказания, суд обязал изучить на память: гимн Украины, а также – раздел IX КУ «Территориальное устройство Украины» и прочитать два романа современных украинских писателей.

Но и реальный срок, по этой статье также получить можно.

Нужно сказать что процесс следствия и суда, это процесс не быстрый, но ежедневно, этот кейс пополняется десятками приговоров, и я как бы намекаю на то что различным коллаборантам, стоит немного по аккуратнее быть со своими действиями и призывами.

Важно помнить, что россия, вас бросит всегда, и вы уже имеете фактические данные, для того чтобы в этом убедиться.