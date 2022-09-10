300 разрушенных школ. Александра Вагнер – об учёбе во время войны

Начало учебного года во время войны стало для Украины большим испытанием. По данным министерства образования страны, в странах Евросоюза находится каждый седьмой украинский школьник, это 640 тысяч детей. В начале августа еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон в интервью "Украинской правде" рассказала, что разрешение на временное проживание в ЕС оформили около 4 миллионов граждан Украины, в основном женщины и дети (во время первой фазы войны из страны выехали около 6,5 миллиона человек). По словам Йоханссон, все дети школьного возраста, которые находятся сейчас на территории ЕС, обязаны получать образование по месту регистрации, но параллельно могут дистанционно учиться в украинской школе, если такая возможность предоставляется.

В Украине, по данным властей, из-за обстрелов российской армии пострадали более двух тысяч школ, почти 300 зданий разрушено полностью. Недавно я записывала интервью с бывшим москвичом, а ныне жителем Израиля, создавшим интерактивную карту разрушений оккупированного Мариуполя, который российская армия практически стерла с лица земли. К началу учебного года Виталий Штутман смонтировал видео об уничтоженных в городе учебных заведениях. В Мариуполе, по его подсчетам, 38 разрушенных школ.

Очные занятия власти Украины разрешили только в случае, если в самой школе или поблизости есть бомбоубежище – таким образом, около 40 процентов всех школ страны смогли открыть двери для школьников в классах, остальные организуют онлайн-обучение. При очной учёбе ребенок должен носить на руке специальный браслет, на котором указаны не только его имя и фамилия, но и группа крови – российские ракеты летом, когда были каникулы, попадали и в больницы, и в учебные заведения, поэтому нет уверенности, что они не будут уничтожать школы и после начала учёбы. Сигналы воздушной тревоги во многих украинских городах звучат чуть ли не ежедневно. Каждодневная реальность для многих украинцев – не только школьников, но и тех, кто в условиях войны вернулся на своё рабочее место, – необходимость спуститься в бомбоубежище или хотя бы в подвал после того, как раздастся сирена.

Украинские власти понимают, что далеко не все родители даже при условии наличия бомбоубежища согласятся отправить своего ребенка в школу для очных занятий, поэтому в начале учебного года можно было выбирать из нескольких вариантов получения образования: очное, дистанционное, домашнее, обучение экстерном. Индивидуальная и семейная форма обучения предполагается также для тех детей, которые находятся на оккупированных территориях Украины. Министерство образования разработало для них специальную онлайн-программу.

Дети тех, кто был эвакуирован из зоны боевых действий, а также те, кто живёт в оккупации, могут начать обучение на протяжении учебного года, не обязательно с 1 сентября. Часть родителей выбрала дистанционное обучение и на территориях пяти украинских областей, которые частично находятся под контролем России: в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской и Херсонской. В Херсонской области, как заявляют чиновники назначенных там Москвой оккупационных администраций, открылась 91 школа, хотя согласно реестру субъектов образования Украины до войны там было 457 средних школ, а в одном только Херсоне – 65.

Нет никакой гарантии, что к весне 2024 года закончится война, но, кажется, именно на это есть надежда

Укомплектовать местными учителями учебные заведения на оккупированных территориях не удалось, их частично попытались заменить учителями из России. Директорами школ, как писало издание "Холод", украинские учителя работать отказывались. Издание "Медиазона" летом опубликовало статью о том, что в распоряжении редакции оказался список из 214 российских учителей, отправленных работать на оккупированные территории Украины. В Дагестане на сайте регионального министерства образования было размещено обращение к желающим уехать работать в самопровозглашённые "ДНР" и "ЛНР", где с 1 сентября этого года пытаются ввести в школах российскую программу обучения. Такие объявления свидетельствуют не только о том, что оккупационные власти незаконно переводят украинских детей на обучение по российским школьным программам, но и о том, что украинские учителя отказываются работать в условиях войны. 1 сентября во всей оккупированной части Херсонской области начали учиться всего 15,5 тысяч школьников, хотя только в одном Херсоне до войны школьников было 35 тысяч.

Многие украинские учителя, которые вместе со своими детьми после начала агрессии покинули свои дома, оказались в странах Евросоюза. Около 11 тысяч учителей остались на оккупированных территориях, почти 24 тысячи выехали за границу, некоторые нашли работу по специальности в ЕС. В странах, которые приняли наибольшее число беженцев не только в цифровом выражении, но и на душу населения – в Германии, Польше, Чехии, – появились классы, в которых преподавание ведется с участием украинских специалистов.

Чешские власти предполагали, что учиться в стране останутся 130 тысяч детей беженцев. Однако в итоге, по словам министра образования Владимира Балаша, начали обучение от 57 до 60 тысяч учеников из Украины, которые обязаны получать начальное школьное образование. Министр говорил о том, что цифры еще уточняются и это всего четверть детей, которые оказались в Чехии после начала войны. 5 тысяч украинских старшеклассников, согласно данным чешского министерства образования, должны были поступить в средние школы, однако с 16 лет образование в Чехии не является обязательным, поэтому этим ученикам уделяли меньше внимания и не все они успели выучить основы чешского, чтобы попасть на учебу. Адаптационные курсы работали всё лето, да и некоторые дети начали учебу в чешских школах ещё весной, без знания языка. Но, даже несмотря на это, в средних школах украинских детей оказалось немного. Чешские власти полагают, что дети старшего возраста начали учиться онлайн в украинских школах, хотя живут пока за границами своей страны.

Отдельные украинские классы начальной школы появились, например, в городе Колин близ Праги. Здесь украинцам отдали целый этаж в одной из школ. Обучение ведется на начальном этапе параллельно на украинском и чешском языках. В Праге детей беженцев распределяют в классы с чешским языком обучения, но по выходным дням дети посещают школы, где преподавание ведётся на родном языке.

Польские власти (эта страна приняла наибольшее в ЕС число беженцев) также не исключают, что некоторые дети из Украины выбрали дистанционное обучение на родном языке, а не школу за рубежом. Министр образования Пшемыслав Чарнек рассказал, что в Польше в школы записались 185 тысяч детей из Украины вместо ожидаемых 300 тысяч школьников, и объяснил, что связано это, вероятно, с возможностью, предоставленной украинскими властями, начать обучение онлайн.

Будучи в Украине, Илва Йоханссон заявила: Евросоюз рассчитывает, что режим временной охраны для украинских беженцев будет действовать до марта 2024 года. По её словам, это не значит, что к этому времени закончится война, но, кажется, именно на это есть надежда. Потом беженцы из Украины вместе со своими детьми смогут вернуться домой. Однако если боевые действия не прекратятся, то программа охраны, вероятнее всего, будет продлена.

Александра Вагнер – журналист Радио Свобода



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