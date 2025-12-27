Погиб основатель "Русского добровольческого корпуса" Денис Капустин

"Русский добровольческий корпус" (РДК) сообщил о гибели своего основателя и командира Дениса Капустина "во время выполнения боевой задачи на Запорожском направлении". По предварительной информации, он погиб ночью в результате удара FPV-дрона. Ему был 41 год.

"Все подробности будут оглашены позже – пока устанавливаются детали произошедшего", – говорится в сообщении подразделения в телеграме.

Гражданин России Денис Капустин переехал в Киев в 2017 году. До начала полномасштабной войны он организовывал бойцовские клубы для людей ультраправых взглядов. Сам он, будучи известным под псевдонимом White Rex, также придерживался их. Из-за ультраправой деятельности в 2019 году Капустину был запрещён на 10 лет въезд в Шенгенскую зону, однако, по данным расследовательской группы Bellingcat, он всё равно посетил Германию и Францию.

В 2022 году Капустин создал "Русский добровольческий корпус" – вооружённое формирование, воюющее на стороне Украины, но состоящее, как утверждается, исключительно из российских граждан. В России РДК признан террористической организацией.

После рейда РДК в Брянскую область в апреле 2023 года Капустина внесли в российский список террористов и экстремистов и объявили в федеральный розыск. РДК еще несколько раз совершал рейды в приграничные российские регионы.

В ноябре 2023 года суд в России заочно приговорил Капустина к пожизненному сроку в колонии особого режима, признав его виновным по обвинениям в госизмене, покушении на теракт, обучении террористической деятельности, создании террористического сообщества и приобретении взрывчатки.