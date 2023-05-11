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Reuters рассказало как россияне попадают воевать на стороне ВСУ

Данил Югославский

Россияне, которые хотят воевать на стороне Украины, попадают на фронт через Варшаву. Об этом в разговоре с журналистами Reuters сообщили несколько участников Русского добровольческого корпуса (РДК). Агентство называет имена двух из них – Данил Югославский и Макс Смит.

Собеседники рассказали, что они увидели призыв отправить на войну в YouTube. Видео разместил Гражданский совет. В него, как утверждают Югославский и Смит, входит группа активистов из Варшавы. Они занимаются вербовкой бойцов для РДК.

В Польше, по словам собеседников Reuters, есть украинский посредник. Он помогает готовить документы для иностранцев и сопровождает их до пересечения границы.

Югославский и Смит рассказали, что приехали в Киев из Варшавы в январе. Они прошли проверку на детекторе лжи, психологическое обследование, а после этого – двухмесячную базовую военную подготовку. Россияне оказались на фронте в апреле. Югославский – фельдшер, Смит – оператор беспилотников.

Военная разведка Минобороны Украины сообщила Reuters, что РДК связан с Интернациональным легионом, созданным вскоре после начала войны, и в котором на стороне ВСУ воюют иностранцы. При этом в легионе сообщили журналистам, что не имеют отношений с РДК, а агентству не удалось установить, как РДК координирует свои действие с украинскими вооружёнными силами.

Reuters пишет, что в распоряжении репортёров оказался документ украинского оборонного ведомства. В нём содержится просьба к властям Польши помогать посреднику, переправляющему добровольцев через границу на территорию Украины.

Русский добровольческий корпус создан в августе прошлого года. Его основатель Денис Капустин, также известный под псевдонимами Денис Никитин и White Rex. Мониторинговый проект "Антифашистская Европа" утверждает, что Капустин – неонацист, уточняет Reuters.

До отъезда на фронт 29-летний Югославский жил в Испании и работал техническим специалистом. В Европу он переехал в 2017 году, а до этого жил в России и несколько лет выходил на протестные акции. Смиту 35 лет. В последние годы он работал строителем в Западной Европе и до вступления в РДК никогда воевал. Оба сообщили Reuters, что не разделяют взглядов Капустина, и присоединились к формированию только для того, чтобы бороться с режимом Кремля.

Капустин от разговора с Reuters отказался. В России основатель РДК находится федеральном розыске. Против него возбуждены дела о по статьям о теракте, об участии в деятельности террористической организации и о незаконном обороте взрывчатых веществ.

  • 2 марта "Русский добровольческий корпус" взял на себя ответственность за нападение на два приграничных села в Брянской области. В вылазке участвовал и Никитин. Российские власти заявили о гибели двух мирных жителей в результате нападения. Представители украинских властей называют случившееся внутрироссийским конфликтом, так как формирование состоит из граждан России.
  • По словам Капустина, украинские власти знали о том, что Русский добровольческий корпус перейдёт границу со стороны Украины и проникнет на территорию Брянской области. По его словам, если бы рейд не был согласован, то всех его участников уничтожили бы.

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