Погиб театральный режиссер Юрий Бутусов

Юрий Бутусов, 24 сентября 2021 года
Юрий Бутусов, 24 сентября 2021 года

Театральный режиссер Юрий Бутусов умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщили в соцсетях актриса Варвара Шмыкова и режиссер Александр Молочников. По данным "Медузы", Бутусов утонул во время отпуска.

Юрий Бутусов родился в 1961 году в Гатчине. В 1996 году окончил режиссёрский факультет Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Дипломная работа "В ожидании Годо", выпущенная в Театре на Крюковом канале (1996), сделала Бутусова знаменитым: она получила сразу две премии "Золотая маска".

В Москву Бутусов приехал по приглашению Константина Райкина – для постановки спектакля "Макбет" в "Сатириконе". Он выпустил там ряд заметных работ: "Ричард III", "Чайка" и "Р". В 2011 году стал лауреатом премии "Золотая маска" за спектакль "Чайка".

Вернулся в театр им. Ленсовета в 2011 года в качестве главного режиссёра театра. С 2017 до 2018 года был художественным руководителем театра имени Ленсовета; уволился из-за конфликта с учредителем театра — петербургским комитетом по культуре. В открытом письме он заявил, что его дальнейшее пребывание в должности худрука "представляется не просто нецелесообразным, а невозможным и бессмысленным".

В сентябре 2018 года приглашён на должность главного режиссёра Театра имени Евгения Вахтангова. В сентябре 2020 года набрал свой первый режиссёрский курс в ГИТИСе. В 2022 году уволился из театра и уехал из России.

