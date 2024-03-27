Погиб воевавший за Украину москвич, которого судили по "санитарному делу"

На войне в Украине погиб Дани Акель, ранее осуждённый по так называемому санитарному делу – за участие в митинге в поддержку Алексея Навального в Москве в январе 2021 года. Он воевал на стороне Украины в составе легиона "Свобода России", состоящего, как утверждается, из российских граждан. Именно легион сообщил о гибели Акеля, не приведя подробностей о её обстоятельствах. На сообщение обратила внимание "Медиазона".

Акелю было 26 лет. О том, что он вступил в ряды добровольческого формирования, воюющего против российских войск, ранее писало издание "Агентство". В 2023 году он фигурировал в одном из видеороликов, на котором бойцы легиона ведут бой в Шебекинском районе российской Белгородской области.

Впоследствии сам Акель рассказал журналу "Спектр", что зимой 2022 года бежал через в Псковскую область в Эстонию, сдался пограничникам и через четыре месяца получил статус беженца. После этого он вступил в легион "Свобода России", в составе которого участвовал в вылазках в Белгородскую область. Как отмечает "Медиазона", Акель под позывным "Апостол" был также среди участников видеорепортажа британской газеты Times о легионе, вышедшего в феврале 2024 года.

Ранее Акель жил в Москве, был выпускником философского факультета РГГУ. 23 января 2021 года он был задержан на несогласованной акции в поддержку Навального. Против него возбудили уголовное дело по обвинению в нарушении так называемого режима самоизоляции, введённого в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Это, в свою очередь, стало поводом для возбуждения дел против ближайших соратников Навального – по обвинению в подстрекательстве к нарушению санитарных ограничений. Сообщалось, что Акель признал вину и суд приговорил его к штрафу в 100 тысяч рублей.