У военкома вырвалось. Грядет ли увеличение срока службы в армии

Готовит ли Россия новое наступление на Киев, и может ли такое наступление быть успешным;

Владимир Путин прилетел в Минск. Сергей Шойгу побывал "на передовой";

Слова подмосковного военкома о грядущем увеличении срока службы в российской армии объявлены фейком. Что заставило его произнести эти слова, остается непонятным;

Расследование "Важных историй": российские компании успешно обходят санкции, запрещающие поставку в Россию комплектующих для боевых беспилотников;

Можно ли считать наступлением на свободу слова решение Илона Маска блокировать аккаунты нескольких журналистов ведущих американских изданий.

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