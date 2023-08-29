"Погорелый Z-театр". Рунет об отмене гастролей "Ленкома" в Израиле

Важная театральная новость: в Израиле под общественным давлением были отменены гастроли московского "Ленкома" с его многолетней визитной карточкой, спектаклем "Поминальная молитва".

Аркадий Майофис:

В нормальном обществе даже продюсеры дорожат своей репутацией.

Прощай, Ленком! В молодости ты был симпатичным!

Александр Рыклин:

Я бы на месте продюсеров никакие неустойки не платил... Пусть путинские идут в жопу... У нас же правовое государство!

Андрей Янпольский:

Среди руководства труппы несколько фигур публично поддержавших агрессию РФ в Украине, собственно, иначе и быть не может - Ленком - государственное учреждение.

Зачем в Израиле эта - да и любая другая - рашистская грязь? Пусть погорелый Z-театр гастролируют в странах БРИКС и Эсватини, если там интересно.

Олег Пшеничный:

Мои поздравления неравнодушным израильтянам, а то ведь это позорище какое-то. Еще бы Театр Советской Армии пригласили...

Кирилл Лятс:

Удивительное падение Ленкома - от самого передового театра до самого отменяемого и зиганутого

Андрей Мальгин:

Ленком после начала войны стал одним из самых мерзких путинских театров.

Виталий Рувинский:

И всё наверное правильно, в смысле общественной реакции.

Но от этого словосочетания - бойкот "Поминальной молитвы" в Израиле - веет каким-то запредельным абсурдом. Как и от Андрея Евгеньевича Леонова с его грузовиком.

И осознать этот абсурд выше моих сил.

Как говорил Тевье в той же пьесе: "Понимаю, что мы – избранный народ. Бог мой, но иногда выбирай кого-нибудь другого".

Хорошо, что Григорий Израилевич Горин этого не видит. Не говоря уже о Шолом-Алейхеме.

Ну и да, комментарии про нацизм и культуру отмены тоже есть.

Полина Лимперт:

Временное поражение не означает поражения вообще. Им удалось отложить гастроли до лучших времен, но им рано радоваться. Еще не вечер.

Точно так же, как они боролись за отмену гастролей Ленкома, мы будем бороться за отмены гастролей Сердючки, Потапа,Океана Эльзы и им подобных.

Все концерты, где будут участвовать подписанты петиций за отмену гастролей Ленкома, мы будем голосовать ногами - не идти.

Андрей Перла:

Интеллигенты в Израиле радуются. Отменили там, у себя, гастроли московского театра Ленком. Протестовали и отменили во славу украины. А театр собирался привезти показывать - "Поминальную молитву". То есть - Тевье-молочника. Что же отменили русскоязычные граждане Израиля? Получается, самих себя и собственную культуру. Это ведь культура советских "демократических евреев", этот вот спектакль по пьесе Горина, по тексту Шолом-Алейхема. А без этой культуры что же у них останется? Ничего и не останется их самих. Растворятся.

Юлия Витязева:

"Поминальная молитва" - легендарный спектакль, поставленный по мотивам произведений прекрасного еврейского писателя Шолом-Алейхема.

Даже несмотря на то, что с нами давно нет Евгения Леонова, Татьяны Пельтцер, Александра Абдулова и других великолепных актёров, которые под руководством Марка Захарова каждый раз играли так, что зал рыдал и аплодировал до мозолей, сегодня эта постановка продолжает бередить наши самые глубокие и тонкие душевные струны.

И когда в Израиле пытаются запретить Шолом-Алейхема только потому, что беглому шлимазлу не нравится позиция актёров, выступающих против украинского нацизма - вот тут бы Израилю задуматься, а нужны ли ему такие квартиранты.

И вообще, правильно ли это, что Земля Обетованная сегодня стала пристанищем для негодяев, воспевающих тех и помогающих тем, чьи не такие уж далекие предки были непосредственными участниками Холокоста?

Но, согласны многие, и сам "Ленком" слишком сильно изменился.

Виктор Шендерович:

Отмена гастролей "Ленкома" в Израиле - с "Поминальной молитвой" Григория Израилевича Горина! - это такая нравоучительная кода, которую, я думаю, постеснялся бы сочинить сам драматург...

Но жизнь, как говорится, богаче.

Имена часто переживают тех, кто их носил. Сухая шкурка, бывшая когда-то хорошим поэтом или художественным брендом, продолжает ещё чего-то стоить на рынке какое-то время, но те, кто в курсе, привычно переглядываются, вздыхают и пожимают плечами: сик транзит...

Все так. Но когда речь идёт о былой любви, - все равно жаль, конечно.

Театр "Ленком" умер давным-давно, ещё при жизни его создателя - и это вполне нормально: театры не живут по полвека. Жизнь их короче собачьей - новые времена приносят с собой другой язык и другие темы, и вот, былой бунтарь, ты уже классик, но критики в неловкости отводят глаза после твоих премьер.

Марьяна Геллер:

Я понимаю, что многие помнят тот Ленком, в котором блистали Янковский, Абдулов, Пельтцер, Леонов. Того театра давно нет.

И даже сам Захаров в последние годы горячо поддерживал путина и его политику по Украине, чем лично для меня испортил свой некролог.

Сегодня Ленком- это театр Певцова с православием головного мозга, Леонова- сына, собирающего и дарящего преступной армии автомобили, страдающей в госпиталях Железняк, продавшихся Лазаревых-мл и Варшаверов, и прочих артистов.

Я не хочу разбираться, кто из них за, а кто тихо молчит. Для меня весь этот театр заслуживает бойкота.

Алла Боссарт:

Театр существует - люди столько не живут, в буквальном смысле. Ещё при жизни Захарова он умер сто раз. Нынче это разложившийся труп, спектакли которого могут нахваливать совсем уж бессовестные критики, которым халява дороже чести.

Я далека от патриотических камланий в защиту евреев от ленкомовских погромщиков. Просто скажу как зритель - зрителям, возможно ко мне прислушаются. Не ходите на гастроли Ленкома. Это плохой театр. Мёртвый.

Лев Колбачев:

И, разумеется, снова начинается фирменное "великую русскую хультуру запрещают", ну и далее либо ноющее-белопальтовое с обязательным "и вообще эти евреи Вагнера отменяют" (не того, который в ямку бух, а композитора), либо просто непечатно-антисемитское.

Однако надо же сказать, что израильтяне показывают замечательный пример *правильного и эффективного канселинга*. То есть такого, который непосредственно должен ударить по мудачьим *карманам*, а не по "репутации" (института которой в "русском мире" не существует), "морали" (которая вообще есть понятие растяжимое), и так далее.[...]



Единственное, что *идеальным* решением я все же счёл бы не запрет, а мощную общественную кампанию, в результате которой на спектаклях театра актеров бы встретил абсолютно пустой зал (кстати, в таком случае и финансовое попадалово театра будет больше) - но понимаю, что это либертарианские фантазии. И как есть отлично.