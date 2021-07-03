Литовские пограничники применили слезоточивый газ и стреляли в воздух для задержания мигрантов без виз, идущих со стороны белорусской границы. За сутки были задержаны 116 человек. Об этом сообщает сайт Службы охраны государственной границы.

За два дня литовские пограничники задержали 179 иностранцев, незаконно перешедших границу. С начала года таковых оказалось 938. В пятницу правительство объявило чрезвычайную ситуацию в приграничных районах из-за кризиса с мигрантами.

Вильнюс обвиняет Минск в содействии в переправке иностранцев к границе Литвы. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что рост числа подозреваемых в нарушении миграционного законодательства – это сознательная политика белорусских властей. Она назвала происходящее элементом гибридной войны.

Замглавы службы Видас Мачайтис заявил, что по сравнению с прошлым годом количество мигрантов без документов выросло в 11 раз: в прошлом году их было только 70. Для них оборудовано 835 мест для расселения, в пятницу уже около 500 были заняты, сообщили представители МВД. Литовскую границу с пятницу помогают контролировать сотрудники Европейского агентства охраны границ, помощь оказывают также соседние страны ЕС.

Власти в Минске ответственность за миграционный кризис не признают. Однако в мае Александр Лукашенко фактически пообещал ослабить контроль за границей. "Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить", — заявил он выступая перед парламентом, комментируя давление западных стран на Минск из-за непризнания результатов президентских выборов и неприятия развернувшегося в стране жестоко преследования оппозиции.