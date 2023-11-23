Пограничное агентство ЕС направляет 50 сотрудников в Финляндию

Европейское агентство по защите границы Frontex намерено разместить 50 своих сотрудников, а также патрульные автомобили и другую технику, в Финляндии у границы с Россией – на фоне резкого обострения ситуации в связи с притоком просителей убежища из третьих стран, организованного, как утверждают в Хельсинки, при пособничестве российских властей. В сообщении Frontex говорится, что миссия будет развёрнута уже на следующей неделе. В нём подчёркивается, что события на финско-российской границе, длина которой составляет 1340 километров, затрагивают безопасность всего Евросоюза.

В ночь на пятницу Финляндия официально закрывает на месяц три из четырёх погранпереходов на границе с Россией, которые оставались открытыми после закрытия на прошлой неделе ещё четырёх переходов, наиболее близких к Санкт-Петербургу. Де-факто переходы уже закрыты, поскольку ночью они не работают. Как сообщает Yle, в течение четверга 23 ноября убежища на переходах "Вартиус" и "Салла" попросили около 100 человек, это граждане Египта, Эритреи, Эфиопии, Йемена, Марокко, Пакистана, Сомали, Судана и Сирии.

Открытым останется только один пункт пересечения российско-финской границы – "Райа-Йоосеппи" (с российской стороны –"Лотта"). Он находится на севере, в 240 километрах от Мурманска. Пока, по сообщению пограничников, там спокойно, однако финские власти готовятся к напору мигрантов.

Губернатор российской Мурманской области Андрей Чибис написал в телеграме, что в Кандалакшском районе наблюдается "скопление беженцев из других государств, которые хотят попасть в Финляндию". По его утверждению, накануне был случай "незаконной попытки прорыва границы со стороны иностранных граждан, она пресечена". Также Чибис написал, что пограничники и полицейские "детально проверяют документы иностранцев". При этом он не уточнил, будут ли пропускать через российский КПП иностранцев, не имеющих права на въезд в Финляндию. В Хельсинки утверждают, что ранее российские власти не пропускали таких граждан к границе, но затем без объяснения причин перестали препятствовать этому. Кремль отрицает обвинения в том, что Россия при помощи мигрантов организует "гибридную атаку" на Финляндию.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области ввели режим повышенной готовности. "Количество иностранных граждан желающих попасть в страну НАТО через нашу территорию, вероятно, кратно возрастёт", – написал Чибис.