Финляндия закроет все погранпункты с Россией, кроме одного

Власти Финляндии приняли решение закрыть все пограничные переходы на границе с Россией, за исключением одного, самого северного. Об этом заявил на пресс-конференции в среду премьер-министр Финляндии Петтери Орппо. Завтра, в четверг, предложение должно пройти утверждение в правительстве.

Работать продолжит только КПП "Райа-Йоосеппи" (с российской стороны – "Лотта"). Он находится в 240 километрах от Мурманска. Остальные ещё действующие погранпереходы закроются в ночь с 24 на 25 ноября и как минимум до 23 декабря этого года.

Хельсинки считает, что российские власти потворствуют проезду мигрантов на границу с Финляндией. Об этом заявила глава финского МИД Элина Валтонен, передаёт Reuters. Кремль эти обвинения отрицает.

По словам министра, при необходимости Финляндия готова полностью закрыть границу с Россией.

Как сообщает финская медиакорпорация Yle, с начала ноября через границу с Россией в Финляндию приехали более 500 просителей убежища. Среди них граждане Сирии, Йемена, Ирака, Сомали и других стран. В выходные, после закрытия пограничных переходов на юго-востоке Финляндии, через пограничный переход "Вартиус" в Финляндию прибыли в общей сложности 83 просителя убежища. 75 просителей убежища прибыли на КПП "Вартиус" и "Салла" сегодня, в среду.

Между Россией и Финляндией существуют восемь пограничных переходов для автомобильного и иного транспорта. В ночь с 18 на 19 ноября финские власти закрыли до 18 февраля следующего года четыре из них на юго-востоке страны, ближайшие к Санкт-Петербургу. Оставались работать четыре КПП на востоке и северо-востоке, на границе с российскими Карелией и Мурманской областью.

В начале 2023 года Финляндия начала строительство заградительных сооружений вдоль границы с Россией, опасаясь, что российская сторона может способствовать проникновению через границу мигрантов из третьих стран. Аналогичный миграционный кризис уже имел место в 2021 году, когда тысячи мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока пытались с территории Беларуси попасть в Польшу и далее – в другие страны Евросоюза.

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