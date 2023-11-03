Похищенный в Кыргызстане активист обнаружен в московском СИЗО

Активист Лев Скорякин, пропавший в Кыргызстане 17 октября, находится в московском СИЗО-2 "Бутырка". Об этом сообщили "Черная книга капитализма" и "Поддержка политзаключённых. Мемориал".

Отмечается, что Скорякина вывезли в Россию насильно и нелегально на следующий день после его похищения. Его доставили из Бишкека на самолете и отправили в СИЗО-2 без какого-либо процессуального статуса.

По словам правозащитников, сотрудники СИЗО-2 скрывали его местонахождение и подвергали его пыткам, добиваясь, чтобы он публично заявил о добровольном возвращении в Россию.