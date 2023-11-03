Похищенный в Кыргызстане активист обнаружен в московском СИЗО

Активист Лев Скорякин, пропавший в Кыргызстане 17 октября, находится в московском СИЗО-2 "Бутырка". Об этом сообщили "Черная книга капитализма" и "Поддержка политзаключённых. Мемориал".
Отмечается, что Скорякина вывезли в Россию насильно и нелегально на следующий день после его похищения. Его доставили из Бишкека на самолете и отправили в СИЗО-2 без какого-либо процессуального статуса.
По словам правозащитников, сотрудники СИЗО-2 скрывали его местонахождение и подвергали его пыткам, добиваясь, чтобы он публично заявил о добровольном возвращении в Россию.
- Похищение Скорякина произошло в Бишкеке в ночь с 16 на 17 октября. К шелтеру, где жил Скорякин, приехали десять человек на двух машинах. По данным издания "Новая газета Европа", они представились сотрудниками милиции и увезли активиста в неизвестном направлении.
- В июне Скорякина задерживали в Бишкеке по запросу России. На родине в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, ему грозит до семи лет колонии. Дело было возбуждено за акцию "С днем ЧКиста" у здания ФСБ в Москве в декабре 2021 года. Российские спецслужбы объявили активиста в розыск.
- В Бишкеке Скорякина поместили в СИЗО, откуда его отпустили в сентябре. Генпрокуратура Кыргызстана отказала российской стороне в экстрадиции. Активист находился в статусе просителя убежища в Кыргызстане, из-за чего его не могли экстрадировать или депортировать в Россию.
- По данным "Мемориала", активист планировал уехать из Кыргызстана в Германию: он получил немецкую гуманитарную визу и паспорт иностранца 16 октября, но не успел вылететь из-за того, что, в день визита президента России Владимира Путина в Кыргызстан, у него изъяли внутренний российский паспорт, без которого он не мог покинуть страну.
- Скорякин и другой активист "Левого блока" Руслан Абасов уехали из России в 2022 году, после того, как их выпустили из СИЗО и изменили меру пресечения на запрет определенных действий, в том числе на выезд из городов, в которых они были прописаны.
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