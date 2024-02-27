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Время Свободы

Похороны были кошмаром для Кремля. Памяти Бориса Немцова

Информационный дайджест "Время Свободы", 27 февраля

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Время Свободы - Темы дня 27.02.2024
by Радио Свобода

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Правозащитник Олег Орлов приговорен к двум с половиной годам колонии по статье о дискредитации российской армии;

Жанна Немцова – о том, почему Кремль боится публичных похорон Алексея Навального;

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает отправку в Украину войск стран НАТО;

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг возможность поставок для ВСУ дальнобойных ракет "Таурус";

Эксперт института Джона Хопкинса Питер Померанцев о проекте "Украина свидетельствует";

Предвыборные дебаты в России;

Как разбогатеть на поставках мощей христианских святых – расследование Радио Свобода и Настоящего времени.

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