Похороны были кошмаром для Кремля. Памяти Бориса Немцова

Правозащитник Олег Орлов приговорен к двум с половиной годам колонии по статье о дискредитации российской армии;
Жанна Немцова – о том, почему Кремль боится публичных похорон Алексея Навального;
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает отправку в Украину войск стран НАТО;
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг возможность поставок для ВСУ дальнобойных ракет "Таурус";
Эксперт института Джона Хопкинса Питер Померанцев о проекте "Украина свидетельствует";
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