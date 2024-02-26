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Время Свободы

"Путин помешался от ненависти". Певчих объяснила смерть Навального

Информационный дайджест "Время Свободы", 26 февраля

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Время Свободы - Темы дня 26.02.2024
by Радио Свобода

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Владимир Зеленский впервые назвал число потерь украинских войск при отражении полномасштабной российской агрессии;

Глава российской оккупационной администрации в Запорожье рассказал о насильственном выселении людей, не согласных с властью Москвы;

Похороны Алексея Навального состоятся 29 февраля, сообщили его соратники;

Мария Певчих заявила, что Владимир Путин убил Навального за считанные дни до его обмена на российского агента Вадима Красикова;

Прокуратура потребовала 2 года и 11 месяцев колонии для 70-летнего правозащитника, сопредседателя центра "Мемориал" Олега Орлова;

Александр Лукашенко впервые объявил, что будет участвовать в президентских выборах в будущем году;

Почему Ники Хейли продолжает участвовать в президентской предвыборной гонке в США, несмотря на очередное поражение на праймериз;

"Творческий союз" Марии Захаровой и Любови Успенской.

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