Отпевание Алексея Навального запланировано на 1 марта в церкви иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в московском районе Марьине на юге города. Политик там жил. Похороны пройдут в тот же день, неподалёку, на Борисовском кладбище. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Директор ФБК Иван Жданов рассказал, что изначально прощание и похороны планировалось провести 29 февраля. "И быстро выяснилось, что к 29-му февраля нет ни единого человека, кто мог бы выкопать могилу. Вот к 1-му можно и к 28-му можно, а на 29-е число могила не копается", – написал Жданов.

Он связал это с тем, что на 29 февраля запланировано обращение президента России Владимира Путина к Федеральному Собранию. "В Кремле понимают, что Путин со своим посланием нахрен никому не будет нужен в день прощания с Алексеем", – заявил Жданов.

По словам директора ФБК, 1 марта до отпевания и похорон также планировалось провести прощание, однако заключить договор на аренду зала не удалось. "В общем, зала не будет. Сволочи. Дату не дают. Зал не дают. Все равно все простятся с Алексеем", – написал Жданов.

Ранее соратники Навального рассказали, что не могут найти в Москве зал для проведения церемонии прощания с политиком из-за отказа ритуальных агентств и площадок предоставлять им такую услугу. По словам Ярмыш, в некоторых организациях им заявили, что помещение занято, в других отказали в предоставлении услуг при упоминании фамилии оппозиционера.

Тело Алексея Навального отдали его матери Людмиле в минувшую субботу, 24 февраля. До этого несколько дней его не выдавали родственникам. Людмила Навальная сообщала, что в Следственном комитете ей поставили ультиматум: или она соглашается на тайные похороны сына без публичного прощания, или Навального захоронят на кладбище, где у колонии есть участок.