Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Поисковики обяжут помечать "Википедию" как нарушителя законов России

Роскомнадзор обяжет поисковые системы помечать Wikimedia Foundation, как нарушителя российского законодательства. Поводом для этого стало отказ организации удалить из онлайн-энциклопедии "Википедии" статьи о российском вторжении в Украину.

Такие меры планируется поддерживать до тех пор пока требования властей России не будут выполнены. Роскомнадзор отмечает, что Wikimedia Foundation ранее уже привлекали к административной ответственности за неудаление из "Википедии" информации, которой ведомство считает противоправной.

Ранее российский суд назначил организации два штрафа на общую сумму пять миллионов рублей за отказ удалить из онлайн-энциклопедии статьи о войне в Украине. Российские власти также требуют от Wikimedia Foundation открыть филиал в России и отвечать на запросы Роскомнандзора.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG