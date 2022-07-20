Роскомнадзор обяжет поисковые системы помечать Wikimedia Foundation, как нарушителя российского законодательства. Поводом для этого стало отказ организации удалить из онлайн-энциклопедии "Википедии" статьи о российском вторжении в Украину.

Такие меры планируется поддерживать до тех пор пока требования властей России не будут выполнены. Роскомнадзор отмечает, что Wikimedia Foundation ранее уже привлекали к административной ответственности за неудаление из "Википедии" информации, которой ведомство считает противоправной.

Ранее российский суд назначил организации два штрафа на общую сумму пять миллионов рублей за отказ удалить из онлайн-энциклопедии статьи о войне в Украине. Российские власти также требуют от Wikimedia Foundation открыть филиал в России и отвечать на запросы Роскомнандзора.