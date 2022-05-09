"Никто не будет прогибаться под цензуру". "Википедия" во время войны

С начала российского вторжения в Украину "Википедия" освещает эту войну, не выполняя требования Роскомнадзора. За это ведомство угрожало заблокировать сайт веб-энциклопедии, а суд оштрафовал американский фонд Wikimedia на 5 миллионов рублей. Радио Свобода поговорило с создателем статьи про российское вторжение в Украину Олегом Юнаковым – ​о работе "Википедии" во время войны и о давлении со стороны российских властей.

Сейчас "Википедия" – один из немногих источников информации, где россияне могут прочитать статьи о войне без цензуры и без использования VPN. Первая статья про российское вторжение появилась рано утром 24 февраля, ее создал Олег Юнаков. В первый же день статью посмотрели 800 тысяч раз – это рекорд для веб-энциклопедии. За последующую неделю число просмотров достигло пяти миллионов. Изначально она называлась "Российско-украинская война", но позже Юнаков изменил название на "Вторжение России на Украину".

"Дело в том, что война шла с 2014 года. Во всех языковых разделах "Википедии" это называется вторжение, потому что это слово максимально точно отражает ситуацию. Со временем, когда появятся новые источники, например, в печатных энциклопедиях, название статьи может быть изменено. Но на данный момент нам приходится работать с теми источниками, которые доступны", – говорит Юнаков.

Олег Юнаков занимается редактированием "Википедии" уже более 10 лет, изначально он пришел туда, чтобы писать статьи про украинскую архитектуру. Сейчас он является одним из шести членов Арбитражного комитета русскоязычной "Википедии", этот комитет занимается в том числе разрешением конфликтов и споров.

Несмотря на то, что в "Википедии" каждый может писать и править статьи, существует четкая система контроля за соблюдением правил энциклопедии. С приобретением опыта работы участникам "Википедии" даются "флаги" – это наделяет их дополнительными техническими возможностями.

Статьи новичков обязательно должны быть проверены – это называется патрулирование. В "Википедии" есть уровень администратора, такой человек может, например, восстанавливать удаленные статьи. Администраторы также могут ограничить редактирование публикации: это необходимо, когда вносятся вандальные правки или начинается война правок. Вандализмом в "Википедии" называют добавление в статьи провокационной информации или нецензурных слов. Война правок случается, когда два редактора начинают вносить противоречащую друг другу информацию и отменять правки друг друга. Чтобы это остановить, администратор может временно закрыть возможность редактирования статьи.

Если между участниками возникает спор, который они не могут решить самостоятельно, можно обратиться за помощью к посреднику. Если это не помогло, тогда они могут обратиться к третейскому судейству – для этого выбираются несколько судей из числа опытных редакторов и администраторов. Самый высокий уровень для решения споров в "Википедии" – это Арбитражный комитет. Арбитры выбираются каждые полгода на голосовании.

"В "Википедии" нет такого понятия, как центральная власть в плане создания информации – в ней все главные. Даже когда кто-то вносит текст анонимно, он такой же главный, как администратор или арбитр. У администраторов и арбитров есть дополнительные права, но только для решения конфликтов.

По правилам "Википедии", любой человек, который вносит информацию в статьи, не может внести что-то от себя. Любая информация должна ссылаться на какой-то авторитетный источник. И все равны в плане следования правилам", – говорит Юнаков.

С началом войны в Украине сообщество энциклопедии столкнулось с вопросами, которые еще никогда не возникали в истории русскоязычной "Википедии". Один из таких вопросов – какие можно использовать источники для освещения этих событий.

"Медуза" и Радио Свобода для "Википедии" являются авторитетными источниками

"Нам пришлось запретить использование российских и украинских источников для освещения именно военных событий. Их можно использовать только для отражения официальной позиции государства. Роскомнадзор ввел в России цензуру, и множество СМИ были заблокированы. А оставшиеся должны следовать предписаниям Роскомнадзора. Соответственно, авторитетность этих источников упала. Чтобы подход был более сбалансированный, мы решили использовать только сторонние источники. Например, "Медуза" и Радио Свобода являются авторитетными источниками, офисы этих СМИ находятся не в России. Любое СМИ, которое находится на территории России или Украины, подпадает под временный запрет – он введен до конца войны.

Но если кто-то из авторитетных источников переопубликует информацию из российских или украинских источников, то мы можем вносить эту информацию в "Википедию". Здесь важно, что информация проходит дополнительную проверку, и вероятность того, что это в итоге окажется неправдой, сильно уменьшается. Если мы потом увидим, что информация не соответствует действительности, то она будет удалена".

Российские и украинские источники используются для того, чтобы отразить официальное заявление или позицию государства, например, это могут данные о потерях. В таком случае "Википедия" использует и данные сторонних источников, таких как ООН или разведки Великобритании.

"Иногда выполнение этого правила может доходить даже до абсурда, – продолжает Олег Юнаков. – Как-то я должен был внести информацию в статью про Мариуполь насчет видео, на котором бывший работник завода "Азовсталь" сдал российским военным информацию про различные подземные ходы и про состояние коммуникаций. Я видел множество украинских и российских источников, но я не мог ни один из них использовать, потому что они все попадают под запрет. И мне в конце концов пришлось использовать албанский источник, по-моему, это был Albanian Post: у них есть свой штат, и они проверяют информацию. Необходимо чтобы информация проходила какую-то дополнительную фильтрацию. С того момента, как мы ввели новое правило, сильно упростились войны правок. Теперь редакторы должны найти сторонний источник перед тем, как вносить информацию в статью. Например, если какой-то российский или украинский источник скажет, что что-то разбомбили, до подтверждения в сторонних источниках эту информацию в "Википедию" вносить нельзя".

Попытки назвать вторжение спецоперацией в статьях в "Википедии" происходили довольно часто, пока это не закрепили в правилах.

"Это даже вносили люди, которые не первый день редактируют статьи в "Википедии". Но если честно, я был удивлен, что большинство людей прекрасно понимают, что происходит. Они понимают, что идет война, и что пропаганда пытается преподнести все по-другому. Иногда бывают замены на спецоперацию, но это почти сошло на нет. Везде это называется вторжением, и люди начинают понимать, что то, что им пытаются показать в России, полностью отличается от того, что показывают во всем остальном мире. И до войны бывали различные мнения, люди пытались преподнести что-то в более позитивном или негативном свете, чем оно есть. Для этого есть сторонние мнения, когда кто-то другой приходит и помогает откорректировать содержание материала так, чтобы оно лучше отражало реальную ситуацию".

Стало заметно раздвоение информационного пространства, из-за которого у людей создается совершенно разное представление о реальности

По мнению Олега Юнакова, сейчас стало заметно раздвоение информационного пространства, из-за которого у людей создается совершенно разное представление о реальности.

"У меня есть очень простой пример. Я создал статью про мем Лукашенко, где он говорит: "А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение". До этого каждый день кто-то присылал мне новый вариант этого мема, это стало очень популярным. Если вы посмотрите на статистику посещения, то каждый день больше 4 тысяч человек заходят в статью – это довольно неплохо для какой-то фразы. При этом я столкнулся с тем, что многие люди из России об этом меме раньше не слышали. Это было очень странно, потому что статья есть уже наверно на семи языках, даже на китайском. Это получило большую известность, но за счет того, что в России происходит ограничение доступа к информации, некоторые люди там могли этого не слышать.

Есть другой пример. Я создал статью про бои в Чернобаевке, где уже 18 раз российские войска попадали под удары украинской техники. Там погибло много военных. Российский телеведущий Владимир Соловьев в своем эфире сделал вид, что не знает ничего про Чернобаевку. Он заявил, что Чернобаевка даже ни разу не попадала в официальные сводки России. Большинство генералов, которые погибли на этой войне, были убиты в аэропорту Чернобаевки. Но некоторые люди в России никогда не встречали упоминаний об этом поселке в своем информационном пространстве. При этом для людей в Украине Чернобаевка стала популярна: про это есть песни, это используется как имя нарицательное – "вся Украина стала Чернобаевкой".

То есть происходит раздвоение информационного пространства. Люди в одном информационном потоке видят одну рефлексию реальности, люди в другом информационном потоке видят совершенно другую рефлексию реальности. Я считаю возможным, что товарищ Путин, когда он развязал эту свою операцию, просто базировался на информации, которая совсем не соответствовала действительности. Он реально поверил, что сможет за два-три дня захватить Киев. Он реально поверил, что там много нацистов, что граждане Украины будут поддерживать русских освободителей. Разделение реальности может быть очень опасно: люди должны видеть весь спектр информации и потом вынести решение. А в России еще с советских времен, когда глушили Радио Свобода и "Голос Америки", пытались показать только одну сторону медали".

Первое уведомление от Роскомнадзора "Википедия" получила 1 марта: по мнению Генпрокуратуры, в статье про российское вторжение в Украину была информация, распространяемая с нарушением закона. Претензии касались сведений о многочисленных жертвах среди российских военных и граждан Украины, в том числе детей. Аналогичные уведомления "Википедия" получила насчет еще пяти статей: "Битва за Киев", "Военные преступления в период вторжения России на Украину", "Обстрел больницы в Мариуполе", "Разрушение Мариупольского театра" и "Резня в Буче". Сообщество "Википедии" отказалось удалять статьи, и в итоге суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 3 миллиона рублей штрафа из-за неудаления "недостоверной информации" и еще на 2 миллиона за неудаление "запрещенного контента".

"Мы не удалили статьи, потому что никто не будет прогибаться под цензуру", - рассказывает Олег Юнаков. "А это полная цензура. В правилах "Википедии" все написано, и эти статьи не нарушают никакие правила. Они хотят, чтобы война называлась спецоперацией: вы назовите это хоть "мирная операция", от этого она мирной не станет. У нас в русскоязычном разделе "Википедии" посчитали, что, когда одна страна бомбит другую, посылает танки, захватывает города, пытается там установить свои новые законы, гибнут мирные люди, – это никакая не спецоперация. Это открытая война против другого государства.

Даже если неудаление статей повлияет на блокировку "Википедии" в России, от этого решение сообщества "Википедии" не изменится

Даже если неудаление статей повлияет на блокировку "Википедии" в России, от этого решение сообщества "Википедии" не изменится. Русскоязычная "Википедия" правится не только людьми из России – это люди, которые знают русский язык и хотят добровольно что-то писать, не получая за это никаких денег. Они наполняют энциклопедию информацией, чтобы она была доступна всему мировому сообществу. И большинство не считают правильным прогибаться под Роскомнадзор.

Кроме того, блокировку можно обходить. В России уже заблокировали Facebook, Instagram и Twitter, а люди продолжают ими пользоваться. И даже люди у власти продолжают ими пользоваться – тот же самый товарищ Рогозин все еще пытается наезжать на Илона Маска в твиттере. То же самое будет с "Википедией": если ее заблокируют, люди все равно смогут ее читать и писать статьи. Проблема будет в том, что таких людей станет намного меньше, доля редакторов из России сильно упадет".

По мнению Олега Юнакова, не все понимают, как именно устроена "Википедия". Например, Роскомнадзор отправлял уведомления российскому фонду "Викимедиа Ру", который никак юридически не связан с американским фондом.

"Это не представительство "Википедии", у "Википедии" нет нигде представительств. Есть всего один офис в Америке. "Викимедиа Ру" – это просто некоммерческая организация, которая к "Википедии" не имеет никакого отношения: она не получает от нее никаких денег, она не имеет никакого влияния на "Википедию". В принятие решений фонд тоже не может вмешиваться.

При этом центральный офис "Википедии" в Америке также никак не цензурирует, какую информацию можно вносить. Например, если сообщество русскоязычной "Википедии" решит, что это не война, а спецоперация, то никто из Америки не скажет, что это нужно поменять. В России многие привыкли к тому, что есть начальник и кто-то решает, кому-то можно занести взятку и попросить сделать по-другому. Люди должны понимать, что "Википедия" – это полностью децентрализированный проект. Все решения в "Википедии" коллективные, и невозможна диктатура какого-либо мнения".

После принятия в России закона о фейках про российскую армию под угрозой преследования оказались и участники Википедии. 10 марта российский анонимный телеграм-канал "Мракоборец" опубликовал данные одного из редакторов "Википедии" в Беларуси Марка Бернштейна. "Этот человек распространяет фейковые антироссийские материалы", – говорилось в сообщении. Также авторы канала утверждали, что владеют информацией о как минимум тысяче участников "Википедии", "вносивших правки, искажающие реальность".

На следующий день Бернштейна задержал ГУБОП, а спустя еще один день суд арестовал его на 15 суток по статье о неподчинении милиции. После отбывания ареста Бернштейн не вышел на свободу и был помещен в ИВС – против него возбудили уголовное дело по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Другой редактор "Википедии" в Беларуси Павел Перников был приговорен к двум годам колонии по обвинению в дискредитации Беларуси. Суд признал его виновным в том, что он трижды дискредитировал Беларусь публикацией "заведомо ложных сведений" в "Википедии".

"Любой из нас может оказаться на месте Павла Перникова и Марка Бернштейна, – говорит Олег Юнаков. – По умолчанию, все, кто правят статью, остаются в истории изменений. И если кто-то раньше упоминал свои персональные данные в "Википедии", то можно связать правку с человеком. Мы в Арбитражном комитете приняли беспрецедентное решение пару месяцев назад: скрыть всех авторов правок в статьях по военной тематике. Они остаются авторами, но они не видны со стороны. Поэтому обвинить кого-то сейчас будет почти невозможно. Проблема в том, что Марка и Павла взяли до того, как мы это ввели".

Кроме того, участникам "Википедии" рекомендовали создать отдельные обезличенные учетные записи, чтобы редактировать статьи, и удалить все свои личные данные со страницы участника. Все, кто подвергается преследованию, могут обратиться за помощью в фонд Wikimedia.

"Обсуждался вопрос, стоит ли всех администраторов из России временно ограничить. Я сказал, что так делать нельзя, потому что это будет цензура. Мы сделали только одно изменение. Есть вид участников под названием checkuser, они могут проверить IP-адрес любого участника "Википедии", если он нарушает правила. У нас был один такой checkuser из России, и мы решением Арбитражного комитета временно лишили его этих прав, хотя никаких сомнений в его добросовестности ни у кого нет. Это было сделано, чтобы обезопасить его, потому что, если бы к нему пришли домой из ФСБ и потребовали IP-адреса каких-то участников, угрожая посадить кого-то из членов семьи, он был бы вынужден это сделать. Теперь для него уже нет угрозы до конца войны. А администраторы из России так и остались, потому что они не имеют такого влияния".