Поисковые работы в районе крушения Ми-8 на Камчатке продолжатся утром

На Камчатке до утра пятницы приостановлены поисковые работы в районе Курильского озера, где потерпел крушение вертолёт Ми-8.

На его борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров - туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. На берег удалось выбраться восьмерым. Двое из выживших сейчас в реанимации.

Сообщалось, что на борту вертолета находился ребенок. Губернатор Камчатки Владимир Солодов сказал, что среди спасшихся ребенка нет.

Поисковики уже определили место падение вертолёта, а также глубину – около 137 метров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МЧС по Камчатскому краю. Как пишет "Коммерсантъ", добраться до затонувшей машины спасатели МЧС, имеющие легкое водолазное оборудование, не смогли. Предполагается, что подъемные работы проведут моряки Тихоокеанского военно-морского флота. Минобороны направило в район падения вертолет, оснащенный тремя телеуправляемыми подводными аппаратами.

По факту катастрофы, которая произошла в ночь на четверг, возбуждено уголовное дело. Ространснадзор инициировал проведение внеплановой проверки авиакомпании "Витязь-Аэро".

Предположительно, к катастрофе могли привести действия экипажа, который потерял ориентиры в условиях плотного тумана.

По словам губернатора Солодова, этот Ми-8 эксплуатировался с 1984 года.