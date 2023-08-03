Показания против Глуховского дала сотрудница провоенного NewsFront

Обвинения в так называемых фейках об армии против писателя Дмитрия Глуховского, дело против которого заочно рассматривает суд в Москве, строятся в том числе на показаниях сотрудницы провоенного российского информационного агентства NewsFront. Об этом сообщает корреспондент "Медиазоны" из зала суда.

Прокурор в четверг зачитал показания двух свидетелей обвинения, которые они дали ещё в мае прошлого года. в Их числе сотрудница NewsFront Юлия Лозанова, известная как Юлия Витязева. Она, помимо прочего, ведёт телеграм-канал с более чем 80 тысячами подписчиков и выступает с радикально провоенных позиций. Издание NewsFront находится под санкциями США.

Показания против Глуховского Витязева, как пишет "Медиазона", дала 22 мая 2022 года. Лично она не была знакома с писателем, но увидела его посты про Бучу и Мариуполь, зачитал прокурор её слова. По её утверждениям, обвинения Глуховского в адрес российских военных в убийствах жителей этих украинских городов "ничем не подтверждены и являются провокацией", а российские военные "наносят удары только по военным объектам" - как утверждает и Минобороны. Точно такие же показания дал и ещё один свидетель Иван Климов, который "по роду деятельности мониторит публикации в сети Интернет". Что это за род деятельности - не сообщается.

Защита после оглашения показаний свидетелей ходатайствовала о вызове генерал-лейтенанта Игоря Дылевского, который от имени Минобороны дал следствию справку о якобы ложности постов Глуховского (ранее он давал подобную справку в отношении осуждённого заочно также по обвинению в фейках медиаменеджера Ильи Красильщика). Судья Наталия Дударь согласилась выписать на него повестку, однако вручить её генералу должна будет адвокат Глуховского, а не приставы.

В телеграм-канале Витязевой фамилия Глуховского в негативном контексте упоминается 11 раз. В после от 7 июня 2022 года Витязева приветствует объявление писателя в розыск. К этому моменту она уже дала показания против Глуховского, хотя и не сообщила об этом факте в телеграм-канале.