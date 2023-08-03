Показания против Глуховского дала сотрудница провоенного NewsFront

Обвинения в так называемых фейках об армии против писателя Дмитрия Глуховского, дело против которого заочно рассматривает суд в Москве, строятся в том числе на показаниях сотрудницы провоенного российского информационного агентства NewsFront. Об этом сообщает корреспондент "Медиазоны" из зала суда.
Прокурор в четверг зачитал показания двух свидетелей обвинения, которые они дали ещё в мае прошлого года. в Их числе сотрудница NewsFront Юлия Лозанова, известная как Юлия Витязева. Она, помимо прочего, ведёт телеграм-канал с более чем 80 тысячами подписчиков и выступает с радикально провоенных позиций. Издание NewsFront находится под санкциями США.
Показания против Глуховского Витязева, как пишет "Медиазона", дала 22 мая 2022 года. Лично она не была знакома с писателем, но увидела его посты про Бучу и Мариуполь, зачитал прокурор её слова. По её утверждениям, обвинения Глуховского в адрес российских военных в убийствах жителей этих украинских городов "ничем не подтверждены и являются провокацией", а российские военные "наносят удары только по военным объектам" - как утверждает и Минобороны. Точно такие же показания дал и ещё один свидетель Иван Климов, который "по роду деятельности мониторит публикации в сети Интернет". Что это за род деятельности - не сообщается.
Защита после оглашения показаний свидетелей ходатайствовала о вызове генерал-лейтенанта Игоря Дылевского, который от имени Минобороны дал следствию справку о якобы ложности постов Глуховского (ранее он давал подобную справку в отношении осуждённого заочно также по обвинению в фейках медиаменеджера Ильи Красильщика). Судья Наталия Дударь согласилась выписать на него повестку, однако вручить её генералу должна будет адвокат Глуховского, а не приставы.
В телеграм-канале Витязевой фамилия Глуховского в негативном контексте упоминается 11 раз. В после от 7 июня 2022 года Витязева приветствует объявление писателя в розыск. К этому моменту она уже дала показания против Глуховского, хотя и не сообщила об этом факте в телеграм-канале.
- По версии следствия, в период с марта по май 2022 года Глуховский, находясь за пределами России, "разместил в социальных сетях текстовые записи и видеоролики, содержащие заведомо ложную информацию о действиях российских военнослужащих" в Украине.
- Дмитрий Глуховский – современный российский писатель, автор серии романов "Метро" и экранизированного в 2019 году романа "Текст". К фильму "Текст" он сам написал сценарий, за который получил кинопремию "Ника".
- После начала полномасштабной военной агрессии России в отношении Украины Глуховский выступил с резкой критикой действий Владимира Путина. В своих соцсетях писатель рассказывал об убийствах украинских мирных жителей и потерях российской армии. После этого Глуховского признали "иностранным агентом", возбудили против него уголовное дело и объявили в международный розыск, поскольку последние годы он проживает за границей. Российский суд заочно арестовал писателя.
- По делам о "фейках" суды далеко не во всех случаях дают реальные сроки, однако, как правило, такое наказание выносится, если публикации обвиняемых содержали утверждения о причастности российской армии к убийствам жителей Бучи или Мариуполя. Минобороны и лично Владимир Путин неоднократно называли эти утверждения ложными, а гибель мирных жителей или отрицали, или же обвиняли в ней украинских военных или случайность.
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