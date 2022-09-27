"Показательное зверство". Расправа за критику мобилизации

Участник "Маяковских чтений" Артём Камардин, которого накануне вместе с ещё двумя активистами задержали в Москве, стал подозреваемым по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды. Об этом Радио Свобода рассказал его адвокат Леонид Соловьев. Камардин до сих пор находится в отделе полиции. Ранее сообщалось о том, что полицейские изнасиловали его гантелей, сняли это на видео и показали его девушке Александре Поповой.



Поэт был задержан в понедельник вместе с активистами Александрой Поповой и Александром Менюковым. Сотрудники правоохранительных органов выломали дверь в их квартиру. Активистов увезли в отдел полиции. Позднее Попову отпустили. Она заявила, что полицейские вырывали ей волосы, заклеивали рот и угрожали групповым изнасилованием.

Адвокат Артема Камардина Леонид Соловьев рассказал Радио Свобода, что будет добиваться наказания для полицейских, которые участвовали в издевательствах над молодым человеком:

Я узнал, что больница отказала ему в госпитализации и он задержан на 48 часов

– Вчера [26 сентября] у них проводился обыск, который, как мы подозреваем пока, был связан с "Маяковскими чтениями" возле памятника Маяковскому, где зачитывались разные стихи и так далее. Сотрудники полиции, которые сломали дверь, проводили этот обыск без судебного решения и без разрешения суда. Прямо сразу, как только они вломились в квартиру, еще я не успел приехать, они избили двоих людей, которые там находились, это Александр Менюков и Артем Камардин. Камардина не просто избили, его избили очень сильно, и это зафиксировала скорая, которая вчера приезжала. Зафиксировали у него ссадины по всему телу, на лице, рассечение над глазом, плюс зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Плюс сотрудники полиции изнасиловали его гантелей, которая там находилась. И заставили извиняться на камеру перед так называемыми "защитниками Донбасса". Вчера ему стало плохо, его госпитализировала скорая, но сегодня я узнал, что больница отказала в госпитализации и в итоге он задержан на 48 часов, сейчас уже меньше, получается, 38 часов. Задержан и находится в изоляторе временного содержания.

–​ Каков его юридический статус?

– Сейчас он подозреваемый по делу. Так как обвинение нам не предъявлено и документов нам вчера никаких особо не показали, каких-то подробностей я не знаю. Он подозреваемый по статье "Возбуждение ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы".



– Есть ли надежда на официальное медицинское освидетельствование, на то, что факт изнасилования будет документально зафиксирован и виновные в этом полицейские понесут наказание?

Естественно, будем подавать заявление

– Во-первых, ему должно было быть проведено освидетельствование в изоляторе, куда он сегодня попал, поэтому я буду это выяснять. Если нет, то я буду настаивать на том, чтобы это освидетельствование провели. Естественно, будем подавать заявление, будем указывать на то, что такое недопустимо ни в коей мере. Но я так думаю, что этого не случится, потому что это уже далеко не первый случай, и положительных результатов в Москве добиться не удавалось.



–​ С чем вы связываете такое зверство спецназа и для чего это делается так демонстративно?

Их цель - просто унизить человека

– Их цель – просто унизить человека, больше никакой рациональной цели здесь нет. Судя по тому, что это видео было опубликовано самими сотрудниками полиции, если их так можно назвать, дело только в этом.



–​ Каковы будут ваши дальнейшие действия как защитника?

Одного из них мы можем опознать

– Помимо обычной работы по уголовному делу – допрос и прочее, мы планируем сейчас собрать максимально возможные свидетельства от врачей и подтвердить их документально. Конечно, мы будем подавать заявление на возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников, которые участвовали в издевательствах. Как минимум одного мы можем опознать, – рассказал адвокат Артема Камардина Леонид Соловьев.

О своем самочувствии после следственных действий с участием Росгвардии Александра Попова рассказала Радио Свобода:

Я все еще пытаюсь все отмыть, пока не получается

– Знаете, в эмоциональном плане я не очень понимаю свои чувства, я как будто бы нахожусь в какой-то яме… Очень сложно это описать. Физически – у меня очень сильно болит голова, болит рука. Собственно, у меня до сих пор на лице и на волосах остатки суперклея, которым мне приклеивали стикеры. Я все еще пытаюсь это все отмыть, но пока не получается. Мне кажется, жестокость Росгвардии была вызвана позицией Артема. Тёма пацифист, он выступает, например, против этой принудительной мобилизации, которая сейчас происходит. Его стихи бывают достаточно провокативными. Примерно за два дня до обыска его начали травить в различных телеграм-каналах, по типу Позднякова.

–​ Артем получал какие-то угрозы до этого?

Они пришли, чтобы избить и унизить Артема

– Позняков, собственно, постил это у себя в каналах, и угрозы были от его адептов. Я думаю, может быть, это все связано. И вообще спецназ на обыске – достаточно странный выбор. Они были с автоматами, их было очень много, они были максимально жестокими и хаотичными. Они будто бы не знали, за что браться, как будто целенаправленно пришли для того, чтобы избить и унизить Артема. Они все были в масках, то есть их стандартные балаклавы. Были также люди в штатском, и это очевидно не понятые. Были люди с РЕН ТВ, которые ходили с камерой. Но мы мало что видели, потому что нас сразу положили лицами в пол… Потом в какой-то момент времени меня посадили, и я уже видела через открытую дверь коридор, видела мельком, что там происходит. Поскольку они все были в масках, достаточно сложно их будет опознать.



–​ У вас есть объяснение, почему они сняли на видео то, что сделали с Артемом, и почему они вам это показали?

Мне сложно сказать, почему посадить человека на продолговатый предмет доставляет им удовольствие

– Я думаю, что это был элемент как раз психологического, эмоционального, физического давления. Потому что в момент, когда они мне показывали все эти фотографии, они меня дергали за волосы, приклеивали эти стикеры, избиение было и пытки, вот это все. Думаю, они хотели все и сразу – унизить, растоптать морально. Мне кажется, силовики – это такое пацанское сообщество, в котором царят какие-то "зоновские" понятия. Мне сложно сказать, почему посадить человека на какой-то продолговатый предмет доставляет им удовольствие.



–​ Что вы планируете делать в ближайшее время?

Это история, про которую нельзя молчать

– Следить за тем, что происходит с Артемом, ходить на все суды. Организовать кампанию в его поддержку, чтобы придать этой истории гласность. Потому что это та история, про которую просто нельзя молчать. Об этом должны узнать все! Надо добиваться, чтобы Тёму госпитализировали, потому что ему явно нужна госпитализация. У него сотрясение, что подтвердили сотрудники скорой помощи, он должен получить медикаментозное профессиональное лечение, чтобы залечить свои как минимум физические травмы. То есть нужно добиваться хоть какого-то подобия справедливости, – рассказала активистка Александра Попова.

О деле против Артема Камардина, его девушки и друзей говорит активистка, правозащитница, участница группы Pussy Riot Мария Алехина:

Сотрудники спецназа кормятся этой пропагандой

– Я думаю, что изнасилование и избиение Артема, а также избиение Саши, у которой сейчас диагностировано сотрясение мозга и ушибы мягких тканей, является следствием того уровня ненависти, который ежедневно уже много лет подряд российская власть транслирует через пропаганду. Те сотрудники спецназа, которые сотворили это все (я не хочу называть их людьми), кормятся этой пропагандой, во многом, кстати, по приказу руководства. Просмотры и политические часы для них – абсолютно обязательное мероприятие. Они кормятся этой пропагандой в несколько раз чаще, чем обычный житель Российской Федерации. У меня нет каких-то нематерных слов, чтобы описать происходящее. Мы с Сашей дружим уже много лет, мы ходили вместе на митинги, стояли в одних пикетах, мы месяц просидели в Сахарово, в первый месяц войны были в одном спецприемнике. То есть это для меня лично большой шок. И я буду делать все, чтобы освещать это дело. Я думаю, суперважно для тех людей, кто сейчас имеет такую физическую возможность, распространять информацию. Информацию не только о том, что произошло с Артемом, но также его стихи, именно за стихи все это сделали с ним, и с Сашей, и с ребятами. Несмотря на все обстоятельства, нужно продолжать бороться и не молчать о том, что происходит, – говорит Мария Алехина.



В интернете появилась петиция с требованием наказать сотрудников полиции, применявших пытки, и возбудить уголовное дело в отношении них.

После задержания активистов в телеграм-канале "112" появилось видео, на котором Камардин, а также ещё два молодых человека – Егор Штовба и Николай Дейнеко, стоя на коленях, просят прощения за свои слова. На лице Камардина видны ссадины.

Предположительно, активистов задержали из-за акции "Маяковские чтения", которая прошла 25 сентября у памятника Владимиру Маяковскому в Москве. Молодые поэты читали свои стихи, в которых выражали несогласие с политикой России и военными действиями в Украине. Именно за эти тексты они извиняются на видеозаписи.

Руководитель пресс-службы партии "Яблоко" Игорь Яковлев рассказал Радио Свобода, что партия инициирует обращение к главе УВД Москвы с требованием наказать виновных в издевательствах над Артемом Камардиным, Александрой Поповой и их товарищами. Но в действенность этих обращений сам он не слишком-то верит:

Жестокость полицейских ничем не объяснима. Это зверство – показательная акция

– О том, что случилось, я пока могу судить только по информации из телеграм-каналов. У меня и коллег не было возможности поговорить ни с Сашей Поповой, ни с Сашей Менюковым. Два этих человека – не чужие для партии "Яблоко" люди. Мы давно сотрудничаем, они занимались наблюдением на выборах в Госдуму в прошлом году, где мы с ними и познакомились. Насколько я могу судить, нападение на квартиру, где они жили с Артемом, связано с его выступлением у памятника Маяковскому и его, на мой взгляд, крайне неудачными стихами. Но жестокость, с которой действовали силовики во время задержания и в отделе полиции, конечно, ничем не объяснима. Это зверство – показательная акция, акция запугивания, устрашения. Поскольку эти стихи были связаны с темой мобилизации, чувствительной для власти, власть таким образом хочет показать, что никакая критика не останется без ответа и критикующих ждет самая жестокая расправа. Об этом же свидетельствуют, например, самые жестокие задержания на протестах в Петербурге, когда людей избивали дубинками, когда их ставили на колени, когда их в невыносимых условиях держали в отделениях полиции. Это все звенья одной цепи. Мы как партия предпримем все, что возможно, чтобы попытаться найти и наказать участников этого зверства. Руководитель фракции в Мосгордуме Максим Круглов уже направил обращение главе УВД Москвы и будет по депутатской линии пытаться привлечь к ответственности этих зверей. Но, на мой взгляд, такое зверство, такое демонстративное зверство и то, что Саше показывали это видео, вероятно, рассчитывая, что она об этом расскажет, говорит о том, что это было согласовано с руководством. Не знаю, на каком уровне – с политическим руководством страны или руководством силовых структур, но цель была в том, чтобы сделать из этого акцию запугивания людей, которые критикуют объявленную мобилизацию, считает пресс-секретарь партии "Яблоко" Игорь Яковлев.