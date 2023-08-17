Покинувшая Австрию экс-глава МИД не планирует менять гражданство

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, недавно возглавившая центр при СПбГУ, не планирует получать российское гражданство.

"Я хочу подчеркнуть, что у меня нет никакого другого гражданства, кроме австрийского, и о российском я не просила", – цитирует Кнайсль в четверг РИА Новости. Со ссылкой на экс-министра российское госагентство пишет, что директор Дипломатической академии в Вене, где Кнайсль преподавала 20 лет, предложил лишить её гражданства Австрии. "Говорили, что я вредна для Австрии, поскольку я преподаю в СПбГУ", - приводит слова Кнайсль агентство.

Кнайсль уехала из Австрии в 2022 году, как она объясняет, из-за угроз. С тех пор сообщалось, что она переехала в Ливан, поскольку "хорошо знает эту страну и говорит по-арабски". В июне 2023 года стало известно, что Кнайсль возглавила созданный при СПбГУ центр G.O.R.K.I. (Geopolitical Observatory for Russia Key Issues). Центр будет заниматься мониторингом и анализом геополитических проблем, оказывающих влияние на развитие России. Презентация центра состоялась на Петербургском международном экономическом форуме.

В первой половине августа издание "Вид сбоку" написало, как Карин Кнайсль заметили на местном празднике в деревне Петрушово под Рязанью. Со ссылкой на 58-летнюю Кнайсль отмечалось, что в этой деревне она сняла дом до конца лета. "Дальше посмотрим. Я не знаю ничего о своём будущем, ничего", – сказала экс-министр, отметив, что в её возрасте начинать всё сначала "непросто".