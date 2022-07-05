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Танцевавшая с Путиным австрийский министр уехала из страны из опасений за свою жизнь

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинула страну, опасаясь за свою безопасность. Ей поступали угрозы убийством. Об этом она сообщила корреспонденту газеты The Washington Post.

Кнайсль была министром в 2017–2019 годах. В 2018 году она пригласила на свадьбу президента России Владимира Путина и танцевала с ним вальс перед камерами. В правительстве чиновница представляла крайне правую Партию свободы, выступавшую за улучшение отношений с Россией.

В 2021 году бывшая чиновница вошла в совет директоров российской государственной компании "Роснефть". Она вышла из него в мае 2021 года. Незадолго до этого "Роснефть" попала под санкции Евросоюза из-за вторжения России в Украину. Кроме того, министр писала колонки для российского государственного телеканала RT (он тоже попал под санкции ЕС).

В материале WP не уточняется, кто именно угрожал Кнайсль и ведётся ли расследование по этому делу. Корреспондент газеты связался с министром при подготовке материала о связях австрийских политиков с Россией.

Многие из них после завершения политической карьеры занимали посты в советах директоров российских корпораций, напоминает газета. Сейчас в стране идёт парламентское расследование связей Вены и Москвы.

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