Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинула страну, опасаясь за свою безопасность. Ей поступали угрозы убийством. Об этом она сообщила корреспонденту газеты The Washington Post.

Кнайсль была министром в 2017–2019 годах. В 2018 году она пригласила на свадьбу президента России Владимира Путина и танцевала с ним вальс перед камерами. В правительстве чиновница представляла крайне правую Партию свободы, выступавшую за улучшение отношений с Россией.

В 2021 году бывшая чиновница вошла в совет директоров российской государственной компании "Роснефть". Она вышла из него в мае 2021 года. Незадолго до этого "Роснефть" попала под санкции Евросоюза из-за вторжения России в Украину. Кроме того, министр писала колонки для российского государственного телеканала RT (он тоже попал под санкции ЕС).

В материале WP не уточняется, кто именно угрожал Кнайсль и ведётся ли расследование по этому делу. Корреспондент газеты связался с министром при подготовке материала о связях австрийских политиков с Россией.

Многие из них после завершения политической карьеры занимали посты в советах директоров российских корпораций, напоминает газета. Сейчас в стране идёт парламентское расследование связей Вены и Москвы.