Покинувших Газу российских граждан разместят в Калужской области

Сто тридцать граждан России, вынуждено покинувших территорию сектора Газа, будут размещены в Калужской области в специально созданном для этого временном пункте, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, соответствующее решение принято Федеральным штабом по работе с беженцами. Шапша не уточнил, когда именно и на какой срок для эвакуированных будет предоставлено временное жилище.

Ранее российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что в общей сложности эвакуации из сектора Газа, где идут боевые действия, ожидают порядка 600 россиян.

На прошлой неделе первую группу из 70 человек привезли в оперативный штаб МЧС России в Каире, после чего они вылетели на специальном самолёте ведомства в Москву. Всего, по официальным данным, Газу покинули уже более 150 граждан России.