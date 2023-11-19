Покинувших Газу российских граждан разместят в Калужской области

Сто тридцать граждан России, вынуждено покинувших территорию сектора Газа, будут размещены в Калужской области в специально созданном для этого временном пункте, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
По его словам, соответствующее решение принято Федеральным штабом по работе с беженцами. Шапша не уточнил, когда именно и на какой срок для эвакуированных будет предоставлено временное жилище.
Ранее российский посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что в общей сложности эвакуации из сектора Газа, где идут боевые действия, ожидают порядка 600 россиян.
На прошлой неделе первую группу из 70 человек привезли в оперативный штаб МЧС России в Каире, после чего они вылетели на специальном самолёте ведомства в Москву. Всего, по официальным данным, Газу покинули уже более 150 граждан России.
- По последним данным, в результате нападения радикальной группировки ХАМАС, признанной в США и ЕС террористической, в Израиле погибли около 1400 человек, в том числе 23 россиянина, из-за ответных ударов Израиля по сектору Газа – более 11 тысяч. Число раненых с обеих сторон превысило тридцать тысяч человек. ХАМАС продолжает удерживать в заложниках около 240 человек, захваченных в день своего вторжения в Израиль.
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