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Наталья Поклонская назначена советником генпрокурора. Она объявила об уходе из соцсетей

Бывший прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская назначена советником генерального прокурора России Игоря Краснова. Он объявила, что уходит из публичного пространства и перестаёт вести социальные сети. Ранее чиновница была уволена с должности заместителя главы Россотрудничества указом Путина, после того как публично критиковала войну в Украине.

Поклонская была самым высокопоставленным российским чиновником, открыто выступавшим против войны. Букву Z она назвала символом горя, а события в Буче, где были обнаружены тела мирных жителей, предложила расследовать как военное преступление. Она назвала сообщения о биолабораториях США в Украине "фантазией" и, вопреки линии российской пропаганды, заявила, что не считает Украину нацистским государством.

Поклонская была единственным единороссом в Госдуме, открыто выступившим против повышения пенсионного возраста в России. Перед выборами нового состава Думы сообщалось, что это могло стать причиной того, что ей не предложили место в новом созыве парламента.

Чем политик будет заниматься на новой работе — не сообщается. Должность советника министра соответствует её классному чину государственного советника юстиции 3 класса. Предыдущие её должности в Россотрудничестве, чрезвычайного и полномочного посла в Кабо-Верде и статус депутата Госдумы были выше по чину, чем новая должность.

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