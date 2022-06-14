Бывший прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская назначена советником генерального прокурора России Игоря Краснова. Он объявила, что уходит из публичного пространства и перестаёт вести социальные сети. Ранее чиновница была уволена с должности заместителя главы Россотрудничества указом Путина, после того как публично критиковала войну в Украине.

Поклонская была самым высокопоставленным российским чиновником, открыто выступавшим против войны. Букву Z она назвала символом горя, а события в Буче, где были обнаружены тела мирных жителей, предложила расследовать как военное преступление. Она назвала сообщения о биолабораториях США в Украине "фантазией" и, вопреки линии российской пропаганды, заявила, что не считает Украину нацистским государством.

Поклонская была единственным единороссом в Госдуме, открыто выступившим против повышения пенсионного возраста в России. Перед выборами нового состава Думы сообщалось, что это могло стать причиной того, что ей не предложили место в новом созыве парламента.

Чем политик будет заниматься на новой работе — не сообщается. Должность советника министра соответствует её классному чину государственного советника юстиции 3 класса. Предыдущие её должности в Россотрудничестве, чрезвычайного и полномочного посла в Кабо-Верде и статус депутата Госдумы были выше по чину, чем новая должность.