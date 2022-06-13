Путин уволил Поклонскую с поста замглавы Россотрудничества

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении с должности заместителя главы Россотрудничества бывшего прокурора аннексированного Крыма и бывшего депутата Госдумы Натальи Поклонской. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поклонская сообщила в телеграме, что переходит на другую работу, но подробности не привела.

Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества 2 февраля. Она тогда заявила, что "видит своим приоритетом в Россотрудничестве защиту прав соотечественников, в частности в Украине".

Поклонская, которая родилась в Луганской области, была в числе тех, кто не поддержал российскую военную операцию в Украине. В интервью Катерине Гордеевой она назвала вторжение в Украину "катастрофой" и сказала: "Я – гражданка России, но украинка. Родина, конечно, там".

В эфире ютьюб-канала "Живой гвоздь", который ведут журналисты закрытого "Эха Москвы", она назвала букву Z символом трагедии и горя, потому что в ходе конфликта гибнут солдаты и мирные люди с обеих сторон.

После этого власти аннексированного Крыма допустили, что лишат Поклонскую государственных наград

Позже она написала в своём телеграм-канале: "Опасно слепо поклоняться любым символам – история этого не любит. На праздничных пасхах изображаются крестики, а не военные символы. В детских садах делают зарядку и учат стихи про маму, мир и добро, а не выстраивают детей в военные символы". Поклонская также добавила, что "назвать все эти вещи по-другому" она не может и готова понести наказание, если это нарушает её должностной регламент.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков, не называя Поклонскую по имени, обещал "сделать выводы" после её заявления о букве Z. По словам Примакова, символы Z и V, которыми отмечают российскую военную технику, участвующую в так называемой "спецоперации" в Украине, "стали народным символом поддержки армии" России и "самого освобождения Украины от очевидного зла – террористов и бандформирований режима".

В октябре прошлого года Поклонская была назначена послом в островном африканском государстве Кабо-Верде. Однако она так и не приступила к исполнению обязанностей, объяснив, что у неё "изменились личные обстоятельства".