"Полдень за Навального". Блогеры об акции протеста в день выборов

Юлия Навальная призвала россиян присоединиться в день выборов к акции протеста "Полдень против Путина". Суть акции - явиться на избирательные участки 17 марта в 12:00. Участвовать ли при этом в голосовании и если да, то как - каждый выбирает сам.

Главное - прийти, уточнила Юлия Навальная:

"Вы можете проголосовать за любого кандидата, кроме Путина. Вы можете испортить бюллетень. Вы можете написать на нем крупно: "Навальный".

Даже если вы совсем не видите смысла в голосовании, то вы можете просто прийти и постоять на участке, а потом — развернуться и пойти домой. Даже если вас заставили голосовать раньше, ничего не помешает вам 17 марта в 12 часов заглянуть на участок.

Самое главное — прийти. Это очень простое и безопасное действие. Его нельзя запретить, и оно поможет миллионам людей увидеть единомышленников и осознать: мы не одни, нас окружают люди, которые тоже против войны, против коррупции и против беззакония".

К призыву Юлии Навальной присоединились многие оппозиционные политики и журналисты.

Кирилл Мартынов

На этих "выборах" нельзя делать две вещи

а) голосовать за Путина,

б) не участвовать в антивоенной очереди в полдень 17 марта у вашего участка.

Дальше можно голосовать за любого оставшегося статиста или портить бюллетень, проголосовав за всех троих сразу.

Михаил Ходорковский

Многотысячные очереди из несогласных у всех избирательных участков в «Полдень против Путина» — вот что красноречивее всего покажет, как нас много.

Многие воспринимают эту акцию прежде всего как способ сделать что-то ради Алексея Навального, который поддержал ее незадолго до смерти.

Ксения Ларина

Полдень против Путина. Я не поклонник этой акции. Но это последний призыв Алексея Навального.

В то же время в соцсетях ожили извечные споры о том, стоит ли участвовать в путинском спектакле. Многие уверены в бессмысленности околовыборных протестных акций.

Александр Невзоров

В сортире русских «выборов» -лишь одно «очко».

Три других - бутафория.

Удовлетворение избирательной нужды в очко под названием «даванков» или «харитонов» - просто увеличивает массу путинизма в единой выгребной яме.

«Умное голосование» (т.е. «не спуская штанов»), конечно, даст возможность «унести свой голос с собой».

Но обделаться можно и в любом другом месте. Посещение «участка» не обязательно.

К таким же извращениям относится и «полдень против путина». ( зайти, понюхать, поморщиться).

Александр Нойнец

В Беларуси на прошлых выборах Лукашенко произошёл буквальный апофеоз мирного протеста, ничего более эффектного в области мирного протеста уже не показать.

Привело это к решительной моральной победе оппозиции и решительной фактической победе Лукашенко.

Повышение явки Путину на выборах Путина - это та же история. Борьба за моральную победу вместо физической.

К сожалению, мы находимся в условиях, когда нам на моральную победу *** положить, нас интересует сугубо физическая. И люди, которые игнорируют необходимость физической победы, логичным образом вызывают у нас презрительный смех непонимания.

Алексей Мананников

Простите меня, люди добрые, но я тут в комментариях высказал неосторожную мысль, которой делюсь с вами.

По поводу невероятной по эффективности акции, намеченной вождями российской «оппозиции» на полдень 17 марта.

Надеюсь на понимание.

Тут ведь самое важное, что будет на следующий день - 18 марта?

Эти же люди привычно пойдут собирать танки и беспилотники, поведут эшелоны с военной техникой к фронту, продолжат разрабатывать новое оружие, будут платить налоги чекистской хунте на продолжение войны или останутся дома, или выйдут на антивоенные демонстрации?

Поскольку ничего этого даже не произносится вслух, то вся акция полдня 17 марта будет иметь не больший антивоенный эффект, чем справление малой нужды себе в штаны.

Еще раз простите за стариковскую прямоту и непосредственность.

Саламандры

Выборы в России в последний раз на что-то влияли в 1996 году, с тех пор много утекло воды и было предложено всяких стратегий, вроде "Умного голосования". И еще будет, уверен.

Мы тут в аджарской лаборатории социальных исследований тоже такую стратегию придумали, итоговую, назвали "Безумное голосование". Лидеры мнений, блогеры, борцы с коррупцией — должны призвать всех своих сторонников голосовать за Путина, чтобы результат был максимально близок к ста процентам. Толку от выборов все равно нет, а максимальный результат дополнительно продемонстрирует их, выборов, бессмысленность.

А всякое превышение результата прошлых выборов оппозиция может трактовать в свою пользу и постоянно говорить об этом. Таким образом ЦИК окажется в сложном положении и будет вынужден лавировать между завышением и занижением реального результата. А бороться с агитацией за Путина традиционными методами чрезвычайно сложно.

В таком виде выборы в России наконец-то примут законченный, идеальный вид

В соцсети X (бывший Твиттер) распространились посты, в которых в шутку утверждалось, что актер Никита Кологривый ("Слово пацана") будет 17 марта в 12:00 раздавать на избирательных участках автографы.

Кологривый решил опровергнуть эти утверждения. "Ни на какие выборы я никого не зову. Ребятушки, занимайтесь работой, творчеством, не ходите на всякую ерунду. Ходите к своим близким, вот и всё", - сказал Кологривый в видеообращении.

"Патриоты" восприняли слова актера как призыв не ходить на выборы и набросились на него.

Z прогнозы 2.0

Никита Кологривый призвал не приходить на выборы президента!

Наталья Лосева

Посмотрела ролик актера Никиты Кологривого, где он призывает не ходить ни на какие выборы 17 марта. На самом деле, как я поняла, неуклюже пытается сказать, что кто-то без спросу использовал его образ для рекламной кампании.

Вот некоторым актерам не надо произносить текст, кроме того, что для роли написан. Все же нормально было, а теперь оправдываться придется

НЕБОЖЕНА

Кологривый — всё. Если раньше его претенциозная болтовня была безобидной, то теперь он зашел слишком далеко и призвал не участвовать в выборах. «Не ходите на выборы». Это в то время, когда наша страна стоит перед главным выбором — победить или послушать новых либеральных болтунов и пойти на мир с убийцами наших детей. Думаю, на этом история Никиты закончена.

Шутников обращение Кологривого раззадорило еще больше.

Есть вероятность, что часть из пришедших на участки отдаст свои голоса Владиславу Даванкову (партия "Новые люди"). В лоялистских каналах его часто называют "новым антивоенным кандидатом" - вместо сошедшего с дистанции Бориса Надеждина.

За Даванкова призвал голосовать в том числе оппозиционный политик Максим Кац, за что его раскритиковали другие оппозиционные комментаторы.

Алина Витухновская

КАЦ-ШПИРОВСКИЙ



С каких же дешевых манипуляций начинает Кац (иноагент) —

"Если Вы за Путина, то можете не ходить на выборы, а вот если человек сомневается хорошо ли, что один человек правит столько лет, сомневается, нужна ли России в.....



Сфальсифируют? Может быть, да, А может быть и нет. Есть честные уики (участковые избирательные комиссии)."



Вспоминаю лохотроны с крутящимися барабанами и шариками у метро в 90-е. Можно ли выиграть, поставив на номер шарика? Можно. Только своему. Тот, кто крутит барабан, тайным знаком подскажет ему номер. Зато сколько ажиотажа вокруг! Вспоминаю Чумака. Вспоминаю Кашпировского. Вспоминаю заряженную воду. Акции Мавроди. Ничего не забыла?



Сегодняшний Кац — это вот точно такой уровень политики как аферы, как глобального мошенничества, причем низового уровня.

Интересно, что это не Кац такой. (Он поумней, чем изображает). Это жизнь такая. То есть, он буквально приспособился к той микробной среде и микробной же политике, которую выдали с одобрения "партии". Такое можно. Другое нельзя.



У Даванкова удивительно говорящее лицо. Ну просто вешай плакаты и не голосуй.



Но люди, как я недавно заметала в комментариях у Наташи Влащенко, совершенно не разбираются в людях. Если бы разбирались, мировой катастрофы бы не произошло.



Кандидат Даванков как политический оппонент "тирана" — в этом есть что-то невероятно комическое, что-то гоголевское, что-то мультипликационное.



Когда настоящие Бивис и Батхед снимут свои маски Путина и Медведева, они тоже нахохочутся вдоволь.

Даванков призывал помогать российской армии, напоминают в блогах.

Игорь Эйдман

Афера Даванкова

Почти по Грибоедову: Кириенко хочет дать оппозиционно настроенному среднему классу «в Вольтеры» своего «фельдфебеля» Даванкова.

Судя по результатам опросов, именно к нему, по видимому, отойдет большинство голосов тех, кто хотел поддержать Надеждина и придет на акцию «В полдень против Путина». Психологически проще проголосовать за кого-то чем портить бюллетень (надо еще уметь это правильно сделать). Слуцкий и Харитонов откровенно топят за войну, а Даванков осторожно блеет что-то невнятное о желательности мира и нормализации. К тому же голосовать за него призывает популярный в оппозиционной среде ютубер Кац.

По результатам опроса, которые опубликовал Надеждин у себя в ФБ, за Даванкова уже собираются проголосовать 8,5% избирателей. Цифра это может существенно вырасти за счет тех, кто не хотел бы его поддерживать, но придя на избирательный участок, все-таки проголосует - потому что «больше не за кого». Таким образом Даванков окажется на втором месте (Путину его 80+ процентов в любом случае нарисуют) с большим отрывом от двух других кандидатов.

Кремль получит не только дополнительную явку и подтверждение легитимности выборов (мол, была конкурентная борьба, и даже оппозиционеры, смотрите, какие очереди собрали у участков, но Путин все равно победил). АП приобретет карманного лидера, которого «массово поддержал» оппозиционный электорат.

Кириенко вырастил в пробирке отвратительного гомункулуса - очередного абсолютно беспринципного и циничного карьериста, которого будет и дальше использовать в качестве псевдолидера псевдолиберальной псевдооппозиции для придания режиму легитимности и манипуляции недовольными.

Кремль убил подлинного лидера оппозиции Навального и решил заменить его кириенковским фальшаком, используя некоторых популярных оппозиционных спикеров (и поддержанную ими стратегию) втемную, а некоторых, возможно, и впрямую.

Средь кириенковских щенков

Всех громче лает Даванков.

Ему подтявкивает Кац.

Ну это полный же… абзац!

О том, что голосующие за Даванкова косвенно поддержат Путина, пишет в том числе "патриотичный" политолог Сергей Марков:

Даванков. Полная супер поддержка АПРФ. И вдруг добавился электорат Навального. Этот электорат проснулся от двух факторов. Когда его призвали ставить подписи Надеждину. И от акций скорби по Навальному. Часть его эту активность продолжит и поучаствует в выборах. А Даванков дал им пас, поддержал Надеждина тоже.

Но главная цель всех этих кандидатов - легитимное избрание Владимира Путина президентом России. Так что даже избиратели Навального косвенно поучаствуют в легитимности Путина.

Юлия Навальная в своем обращении подчеркнула, что участники акции могут ни за кого не голосовать, напоминают комментаторы.

Александр Плющев

Там интересно то, что она обозначает характер голосования на "выборах" как глубоко второстепенный, включая допустимые, по ее мнению, варианты действий неучастие в голосовании и порчу бюллетеня.

Последний вариант не стоит путать с превращением бюллетеня в недействительный, то есть, голосованием за двух и более кандидатов.

Дмитрий Колезев

Важно, что идея «Полдень против Путина» не противоречит ни голосованию за Даванкова, ни тактике «порчи» бюллетеней. Никто не мешает прийти на участки 17 марта в 12:00 и проголосовать за Даванкова или сделать бюллетень недействительным. В варианте голосования за Даванкова мне не нравится, что его антивоенность очень уж относительная — он «за мир на наших условиях» (за то же, за что и Путин). Так что сильно топить за него смысла не вижу.

Поэтому, я думаю, правильный вариант действий для несогласных такой:

1. Прийти 17 марта в 12:00 на избирательный участок.

2. Проголосовать как угодно (только не за Путина) — хоть за Даванкова, хоть сделать бюллетень недействительным.

3. 17 марта в 12:00 взять на участке автограф у Никиты Кологривого.

Многие сомневаются, что акция "Полдень против Путина" будет безопасной для ее участников: все же избирательные участки оснащены камерами, так что тех, кто явится на выборы в назначенный оппозицией час, можно будет найти и посадить - аресты тех, кто "засветился" на похоронах Навального, уже идут, напоминает политолог Аббас Галлямов:

Думаю, что в другой ситуации они бы перед выборами раздражать электорат арестами не стали, но им надо как-то противодействовать акции «Полдень против Путина» и ничего кроме запугивания им в голову не приходит.

Впрочем, кое-что власти все же придумали.

Андрей Нечаев

КРЕАТИВНЫЕ СУКИ: Власти нескольких городов страны объявили о масленичных гуляниях, которые начнутся одновременно с акцией «Полдень против Путина», к которой призвали присоединиться соратники погибшего Навального. В час, назначенный для сбора противников Путина на избирательных участках, развлекательные мероприятия планируют начать в том числе в Екатеринбурге, Новосибирске, Рязани.

Но, как это часто бывает в России, праздники и аресты могут и совместить.