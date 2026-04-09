Основатель "Комитета башкирского национального движения за рубежом" Руслан Габбасов подтвердил, что спецслужбы Литвы раскрыли готовящееся на него покушение.

"Более года назад, на День независимости Литвы, литовские спецслужбы смогли предотвратить покушение на мою жизнь. В интересах следствия литовская сторона и я сохраняли молчание. Но сегодня, после публикации в греческих, литовских, а также в других европейских СМИ, я могу уже смело подтвердить: российскими спецслужбами планировалось моё убийство", – сказал он в видеообращении.

По словам Габбасова, попытка покушения произошла "после неоднократных, но безуспешных попыток российских спецслужб заманить [его] на территорию России".

"Для этого использовались самые разные методы, включая арест моего брата Рустама Фараритдинова и дальнейшее предложение выпустить брата из тюрьмы, если я вернусь обратно в Россию. После провала всех этих комбинаций чекисты решили действовать уже грубо", – заявил он.

По словам активиста, в день планировавшегося покушения киллер ждал его возле дома. "Я возвращался со своей семьёй, со своей супругой и пятилетним сыном", – сказал он.

Габбасов сказал Idel.Реалии, что не может что-либо добавить к сказанному в видеообращении, так как дал подписку о неразглашении хода следствия, но добавил, что киллера задержали прямо возле его дома.

Ранее издания Voria и Delfi сообщили, что в греческом городе Салоники по литовскому ордеру был арестован мужчина, которого подозревают в сотрудничестве с российской агентурной сетью, готовившей убийства российского активиста и политического советника в Литве. Их имена не назывались. Задержанный, по данным СМИ, – 55-летний уроженец Грузии греческого происхождения. Суд Салоников вынес решение в пользу его экстрадиции в Литву.

По данным Voria, в материалах дела фигурируют несколько человек. Четверо из них – граждане Греции, один из которых также имеет российское гражданство. Остальные – граждане других стран: Грузии, Украины, Беларуси и Литвы. Один из них, пишет издание, находится в Германии. Расследование продолжается.