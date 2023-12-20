"Как в Чечне". Почему арестовали брата башкирского политэмигранта

В Башкортостане арестовали Рустама Фараретдинова, брата политэмигранта Руслана Габбасова, и обвинили его в "содействии террористической деятельности" по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ. Об этом уехавший два года назад из России Габбасов рассказал Радио Свобода. По словам активиста, обыски у его родных проводили сотрудники ФСБ, а жене Фараретдинова сказали, что тот "будет сидеть за брата". Активист уверен, что дело инициировано по указанию главы Башкортостана Радия Хабирова, который "зачистил" республику от несогласных с политикой власти и фактически возродил институт заложничества.



33-летнего Рустама Фараретдинова, отца троих маленьких детей, задержали 23 ноября этого года в деревне Курманаево в Аургазинском районе Башкортостана. В его доме прошел обыск, после чего его с вещами увезли. Кировский райсуд Уфы по ходатайству следствия арестовал Рустама на два месяца и отправил его в уфимское СИЗО-1. У Габбасова и Фараретдинова одна мать, но разные отцы.

Руслан Габбасов – историк, один из лидеров запрещенной в России общественной организации "Башкорт". Он автор проекта возрождения реального федерализма в России, который предусматривает не ликвидацию национальных республик, а придание всем регионам РФ равноправного республиканского статуса.

Но идеи Габбасова и его сторонников признали экстремистскими еще до российского вторжения в Украину, и он покинул страну. В апреле 2023 года против политэмигранта возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). Позднее в отношении Габбасова возбудили уголовное дело по п. "в" ч.2 ст. 280.4 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, совершенные с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет").

Осенью 2022 года в отношении Габбасова возбудили уголовное дело по ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества"). В октябре 2022 года Минюст внес Габбасова в реестр "иностранных агентов", а в феврале 2023 года Росфинмониторинг включил его в перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности. Два года назад Габбасов с семьей эмигрировал в Литву.

В марте 2023 года он стал руководителем созданного башкирскими эмигрантами Комитета Башкирского национального движения за рубежом, главной целью которого была объявлена "работа по подготовке к обретению независимости Республики Башкортостан".

Руслан Габбасов уверен, что арест брата – попытка ФСБ заставить его вернуться в Башкоторстан, а уголовное дело возбуждено по указу главы республики Радия Хабирова. Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода:

Собирайся, будешь сидеть за брата

– Про обстоятельства обыска мне рассказали родные. Пришли домой десять человек, представились сотрудниками ФСБ, провели обыск, ничего не изъяли, забрали Рустама в наручниках. Сказали – сразу с вещами. Прямо там показательно сказали: "Собирайся, будешь сидеть за брата". Увезли в Уфу. Ближе к вечеру от него пришла эсэмэска – он передал, что "на него завели уголовное дело, его закрывают в СИЗО номер 1 Уфы, выпустят его, если Руслан приедет, а если не приедет, то его посадят", вот это дословно. Ему предъявили обвинение по статье "содействие терроризму", наказание по которой – от 7 до 15 лет строгого режима.

Суть дела в том, что у него нашли переписку со мной. Сам я нахожусь в Литве, два года назад я получил здесь политическое убежище. Уже когда я жил в Литве, на меня завели уголовное дело по нескольким статьям. Там и терроризм, и экстремизм, и фейки, и дискредитация армии, вообще целый букет. Плюс назначили меня иностранным агентом. В мае этого года в рамках заведенного дела арестовали нескольких моих соратников по организации "Башкорт", а также моих маму и брата. Сотрудники ФСБ заставили их вскрыть телефоны и нашли переписку со мной. Мы в ней, в числе прочего, обсуждали, что в рядах ВСУ появилась рота "Башкорт". Больше там ничего не было. Я ему сказал сразу: "Удали эту переписку". Он как человек, который никогда не подвергался никаким уголовным преследованиям, никогда по политическим мотивам не задерживался, он вообще не участвовал ни в политике, ни в общественных делах, нигде, он такой семьянин, в деревне живет, поэтому он, видать, либо халатно к этому отнесся, либо забыл, ну, в общем, он не удалил. Вот эту переписку нашли, прочитали, и тогда его отпустили. Телефон отдали через два или три месяца, в конце августа или в сентябре. После этого ничего не было. А 23 ноября его арестовали и предъявили обвинение.

– Как вы расцениваете арест, задержание и обвинения, выдвинутые против вашего брата, и собираетесь ли вернуться?

Я расцениваю это как шантаж

– Я расцениваю это как как давление на меня, как шантаж по отношению ко мне. Потому что я для них являюсь такой неудобной политической фигурой, и все вот эти вот слова "будешь сидеть за брата, и если он приедет, мы тебя отпустим", конечно, были адресованы мне. Я думал насчет возвращения. Но, посоветовавшись с разными людьми, решил этого не делать. Меня убедили, что это не имеет никакого смысла, потому что и брата не отпустят, и я сяду, что будет двойным ударом по родителям. Плюс, во-первых, я уже очень много знаю, так как я веду деятельность по независимости Республики Башкортостан, у меня есть соратники, и скорее всего, ко мне будут применяться такие методы, что меня "разговорят". Соответственно, это угроза всем людям, которые со мной непосредственно связаны.

– Что вы имеете в виду?

Я уверен, что меня будут пытать

– Я имею в виду, что меня будут пытать, я уверен, что будет что-то подобное. И я не гарантирую, что я смогу выдержать пытки и ничего не рассказать. Сейчас используют изощренные методы, всякие шприцы вкалывают, "сыворотка правды" так называемая. Вполне возможно, что меня могут "разговорить". И, соответственно, под угрозу попадут все люди, которые сейчас со мной связаны, – и в Башкортостане, и здесь, за рубежом. Плюс еще один момент – это развяжет руки уже по отношению ко всем другим оппозиционерам со стороны ФСБ. То есть они увидят, что этот метод работает, достаточно взять только в заложники человека – и люди будут возвращаться.

– Как вы можете помочь своему брату?

Моя задача – чтобы брата признали политзаключенным

– Пока я просто привлекаю внимание к его делу. Я написал в различные международные правозащитные организации, в ООН, в Совет Европы, в английские и турецкие СМИ. Мы провели митинги в США, Турции, Литве, Германии. Устраиваем различные флешмобы. Ну, я понимаю, что это все бесполезно, это не окажет никакого давления на ФСБ и путинскую власть, но моя задача сейчас – привлечь максимальное внимание, привлечь правозащитные организации, постараться, чтобы брата признали политическим заключенным, – рассказал Рустам Габбасов.



Он напомнил, что российские спецслужбы при Путине активно используют институт заложничества – у Алексея Навального был арестован и приговорен к лишению свободы его брат, Олег, у соратника Навального Ивана Жданова – его отец, Юрий Жданов. В Чечне силовики похитили из Нижнего Новгорода Зарему Мусаеву (мать чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева; в июле 2023 года суд в Грозном приговорил ее к 5,5 годам колонии по обвинению в "мошенничестве" и "применении насилия к сотруднику полиции").



О деле Рустамана Фараретдинова и его брата Руслана Габбасова, который преследуется в России за попытку возрождения федерализма, говорит докторант этнологии Карлова Университета (Чехия), эксперт по национальным движениям народов России Вадим Сидоров:

Для власти национальные движения – угроза монолитности России

– В России уже давно идут репрессии против всех "неформатных" оппозиционных организаций, в том числе общероссийских. Но отдельно преследуются национальные движения, подозреваемые в сепаратизме или национализме. Притом что сам Путин называет себя самым главным националистом в России, национализм в ней сегодня делится на допустимый и недопустимый. Первый – государственный и "центростремительный", а любой идущий с этим вразрез воспринимается как угроза. Неоднократно на совещаниях сам Путин, директор ФСБ Бортников и многие другие представители системы призывали жестко пресекать всю эту активность, которую они воспринимают как потенциальную угрозу даже не единству, а монолитности России.



Башкортостан в этом смысле – исторически очень важный во многих отношениях регион. Скажем, восстание Пугачева шло совместно с восстанием Салавата Юлаева, и этому предшествовали длительные башкирские восстания. Башкирский народ обладает очень серьезным потенциалом сопротивления. Я бы сказал, что это вторая после Кавказа такая точка на политической карте России. В отличие от всех остальных советских автономий, которые фиктивно создавали большевики, в Башкортостане национальная автономия возникла "снизу" в 1918 году и была ими в 1919 году вынужденно признана. Это говорит о силе башкирского национального движения.



В 90-е годы Татарстан и Башкортостан шли в этом смысле вместе. И там, и там в этих процессах участвовали как власть, так и низовое национальное движение. Но в Татарстане власти удалось нейтрализовать это движение относительно давно, а в Башкортостане оно до сих пор для нее остается проблемой. Сейчас его пытаются додавить, но оно еще есть, и оно было до самого последнего времени.

Когда была спецоперация по снятию с должности первого президента Муртазы Рахимова, известный Игорь Стрелков-Гиркин был тогда сотрудником ФСБ и курировал Башкортостан. Он рассказывал, что их посылали в республику, для того чтобы нейтрализовать потенциальные акции протеста со стороны башкирского национального движения. То есть там сложилось настолько сильное национальное движение, что оно не раз проводило массовые акции. К примеру, когда были экологические протесты в защиту горы Куштау, там мобилизовалось именно национальное движение, и это очень серьезный фактор. Когда пришел к власти нынешней главы республики Радий Хабиров, он фактически пришел с повесткой зачистки национального движения.



– В чем цель национального движения в Башкортостане, чего так боялись и боятся местные и федеральные власти?

Путин пришел к власти с повесткой "раскулачивания" регионов

– Изначально всегда этот сюжет был в реализации башкирской нацией права на самоопределение. Республика Башкортостан в свое время заключила договор о разграничении полномочий с Кремлем, с Российской Федерацией . То есть был такой широкий, но все-таки ограниченный в пределах Российской Федерации суверенитет. Это было в ельцинские времена, и, в общем, это устраивало обе стороны в тот момент. Но Путин изначально пришел с повесткой "раскулачивания" регионов, и у них стали шаг за шагом отнимать республиканские полномочия.



Национальные движения этому сопротивлялись в самых разных сферах – в сфере культуры, в сфере экологии, экономики. При Радии Хабирове было зачищено все легальное национальное движение, которое до этого существовало, хоть и находилось в непростых отношениях с властью. Хабиров запретил движение "Башкорт", которое проводило акции протеста. Он посадил на 9 лет одного из наиболее авторитетных лидеров башкирского национального движения Айрата Дильмухамедова. Посадили еще одну видную представительницу движения Рамилю Саитову. А Габбасов уехал в эмиграцию, потому что он должен был быть следующим. Он уехал в Литву.



– Как повлияла на ситуацию развязанная война с Украиной?

Такое раньше было только в Чечне

– С одной стороны, они там в Башкортостане зачистили все, что можно зачистить, а с другой стороны, Габбасов после начала войны заявил о том, что федерализм в России недостижим: "Это невозможно, нас обманывают раз за разом, договоры с нами не соблюдаются, и мы берем курс на независимость". И Габбасов стал уже активно выступать с лозунгами борьбы за независимость, находясь в Литве. Ну, репрессии там продолжались, но эта нынешняя ситуация с братом – это уже что-то беспрецедентное, такое раньше было только в Чечне.



Специфика Башкортостана в том, что его глава Радий Хабиров – чемпион не только по репрессиям, но и по поставке "пушечного мяса" на войну с Украиной. Допустим, тот же Кадыров отправляет на войну батальон "Ахмат", но в него набирают людей со всей России, это все знают, просто их посылают на войну под чеченским флагом. А Хабиров выгребает ребят из башкирских сел и деревень. По количеству убитых Башкортостан в лидерах, наряду с Бурятией. Каждое свое совещание Хабиров посвящает участию Башкортостана в этой войне. Он формирует больше добровольческих батальонов, чем кто бы то ни было. Естественно, это вызывает сопротивление. И национальное движение, конечно, говорит, что это вообще не война башкир. За что гибнут парни из Башкортостана? За чуждые им цели.