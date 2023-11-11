Politico: Джо Байден готовится к "жёсткому разговору" с лидером Китая

Президент США Джо Байден во время своей долго ожидаемой встречи с председателем КНР Си Цзиньпином будет настаивать, чтобы Пекин использовал всё имеющееся у него влияние на Иран - с целью не допустить более широкого регионального конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Ранее было анонсировано, что переговоры Байдена и Си состоятся 15 ноября на полях саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Саммит будет проходить в Сан-Франциско.

Один из собеседников Politico в разговоре подчеркнул, что любые "провокационные действия" Тегерана вызовут быструю реакцию Вашингтона. Американская администрация опасается, что базирующаяся в Ливане проиранская радикальная группировка "Хезболла" может ответить на призывы палестинского экстремистского движения ХАМАС, признанного террористическим в США и странах ЕС, и открыть второй "фронт сопротивления" Израилю, отмечает американское издание.

О характере отношений между Пекином и Тегераном Politico пишет, что между ними есть "стратегическое партнёрство", которое КНР подкрепляет закупками нефти и инвестициями. Двусторонние контакты подпитываются и взаимной антипатией к США, говорится в публикации.

Другой источник издания характеризует предстоящие переговоры лидеров США и Китая как "жёсткий разговор", частью которого - помимо связей между КНР и Ираном - станут все ключевые вопросы американо-китайских отношений, в том числе права человека, рост напряжённости в Тайваньском проливе и подозрения в поддержке Пекином войны России против Украины.

Пекин подробности повестки встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена не раскрывает. Лидеры двух стран обсудят "стратегическую, всеобъемлющую и фундаментальную важность формирования двусторонних отношений", а также ключевые вопросы, касающиеся мира и глобального развития, заявило в пятницу министерство иностранных дел КНР.