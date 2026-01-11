Politico: Гренландию могут включить в сделку по Украине

Одобрение расширения роли США в Гренландии – автономной территории Королевства Дания – со стороны европейских стран может стать частью договоренностей по Украине, сообщает Politico со ссылкой на европейского дипломата.

По словам собеседника издания, ЕС может согласиться на усиление американского присутствия на острове в обмен на гарантии поддержки Вашингтоном Украины. Такой вариант он назвал "горькой пилюлей", но более предпочтительным, чем возможный выход США из переговорного процесса.

Источники Politico отмечают, что у США есть несколько сценариев действий в отношении Гренландии, включая силовой. Один из датских политиков заявил, что серьёзного сопротивления американцам оказать не удастся и для захвата острова может хватить всего пяти вертолётов с десантом.

После возвращения в Белый дом в январе 2025 года Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении включить Гренландию в состав США. 10 января он сказал о готовности Вашингтона "что-то предпринять" в отношении острова даже без согласия его жителей. Белый дом называл возможными вариантами установления контроля над Гренландией использование американских вооружённых сил, покупку и другие методы.

"Президент Трамп ясно дал понять, что приобретение Гренландии является приоритетом национальной безопасности Соединённых Штатов и имеет жизненно важное значение для сдерживания наших противников в Арктическом регионе", – заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Financial Times пишет, что отсутствие реакции руководства НАТО на заявления Трампа вызывает обеспокоенность в Европе и усиливает сомнения в способности военного союза защищать интересы Дании. Европейские чиновники считают, что пассивность НАТО может усилить у Трампа "ощущение безнаказанности", а зависимость ЕС от США в сфере безопасности даёт Вашингтону дополнительные рычаги давления.

Заявления США, как отмечает Financial Times, создали серьёзную проблему для НАТО и лично для генерального секретаря Марка Рютте. Возможное вторжение США или попытка аннексии Гренландии означали бы прямой конфликт между союзниками и поставили бы под вопрос пятую статью Договора о НАТО.

"Они демонстративно молчат. Рютте должен был стать тем человеком, на которого Европа могла бы положиться в вопросах общения с Трампом. Но он не должен быть таким тихим", — заявил европейский чиновник газете.

В течение 2025 года Дания придерживалась сдержанной линии, но теперь отказалась от неё. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Трамп "серьёзно" настроен на захват Гренландии и что если США нападут на другую страну НАТО, "всё остановится", включая сам альянс. Источники Financial Times отмечают, что заявление отражает растущее раздражение Копенгагена из-за молчания НАТО и желание донести до союзников возможные последствия.