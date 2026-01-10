Трамп: Гренландия нужна США, чтобы она не досталась Китаю или РФ

Президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости для Соединённых Штатов взять под контроль Гренландию - автономную территорию Королевства Дания - подчеркнув, что его администрация "намерена что-то сделать с Гренландией", нравится ли это кому-то или нет.

Трамп объяснил необходимость контроля над Гренландией соображениями национальной безопасности США. "Если мы этого не сделаем, Россия или Китай возьмут Гренландию под контроль, а мы не хотим, чтобы Россия или Китай были нашими соседями", - сказал Трамп журналистам во время встречи с представителями нефтяных компаний в Белом доме. Он также вновь поставил под сомнение права Дании на Гренландию, отметив, что то, что туда "500 лет назад приплыла какая-то лодка", ещё не делает остров датским.

Американские военные уже присутствуют в Гренландии в рамках соглашений с Данией. Трамп, однако, утверждает, что этого недостаточно. "Защищают собственность. То, что взято в аренду, не защищают. А Гренландию нам придётся защищать. Если её не защитим мы, её будут защищать Россия или Китай", - сказал Трамп. Он подчеркнул, что есть "простой путь" к достижению целей США, но если он не будет принят, то есть и "жёсткий" вариант.

Ранее СМИ сообщали о том, что в Белом доме разрабатывают разные варианты установления контроля над Гренландией, от применения военной силы, что Белый дом прямо не исключил, до покупки Гренландии у Дании (что в Копенгагене отвергли) или выплаты жителям Гренландии крупных финансовых бонусов в случае, если они примут решение о независимости от Дании и переходе острова - в том или ином виде - под контроль США.

В Дании и странах ЕС с большим опасением воспринимают последние заявления Трампа и других представителей администрации. Во вторник ведущие страны ЕС и Британия - все они являются союзниками США по НАТО - выпустили совместное заявление, в котором, отмечая необходимость обеспечения безопасности в Арктике, настаивают на том, что только Дания и сама Гренландия могут решать судьбу острова. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что применение силы в Гренландии со стороны США станет концом НАТО.

Лидеры ведущих политических партий Гренландии в пятницу заявили: "Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами", и подчеркнули, что будущее острова будут решать только его жители без вмешательства извне. Под декларацией подписались как сторонники независимости, так и те, кто выступают за сохранение связей с Данией.

Население Гренландии около 57 тысяч человек, главным образом это инуиты (устаревшее название - гренландские эскимосы, самоназвание калаалит), есть и выходцы из Дании и Исландии.



