Politico: новые санкции ЕС против России могут затронуть Альфа-банк

В десятый пакет санкций Евросоюза, который, как ожидается, будет принят к годовщине начала войны в Украине, могут включить четыре российских банка, в том числе Альфа-банк, и около 130 физических и юридических лиц, среди которых военные, чиновники и журналисты российских государственных СМИ. Об этом сообщает Politico.

Кроме того, по данным издания, ЕС введёт запрет на экспорт в Россию грузовиков, строительной техники и электронных компонентов. В санкционные списки также планируют включить компании и физические лица в других странах, которые связывают с поддержкой войны в Украине или с "ЧВК Вагнера". По данным Politico, речь идёт о лицах и организациях из Ирана и Мали.

Ограничения могут также затронуть судоходную компанию из Дубая, подозреваемую в обходе антироссийских санкций. Считается, что компания купила несколько российских нефтяных танкеров, которым больше не разрешалось перевозить нефть из-за санкций ЕС. Сменив владельца танкеры снова могут перевозить российскую нефть, отмечает издание. О какой компании идёт речь неизвестно. В то же время, по словам источников, этому могут воспрепятствовать входящие в ЕС страны – перевозчики, например, такие как Кипр.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что 10-й пакет санкций закроет "лазейки" в уже принятых ограничениях. Новые меры, по её словам, также будут включать блокировку российского экспорта на 10 миллиардов евро.

Обсуждение нового пакета санкций начнётся в среду, - сообщает корреспондент Радио Свобода/Радио Свободная Европа. По его данным, в пакете не будет санкций, связанных с энергетическим сектором. Одобрен он может быть на следующей неделе.