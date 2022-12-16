ЕС ввёл девятый пакет санкций против России 

Евросоюз в рамках девятого пакета санкций против России из-за её нападения на Украину ввёл полный запрет на операции со Всероссийским банком развития регионов и заморозил активы еще двух российских банков, говорится в пресс-релизе на сайте Совета ЕС.

Кроме того, Евросоюз инициировал приостановку на своей территории вещания телеканалов НТВ, "НТВ Мир", "Россия 1", РЕН ТВ и Первого канала.

Согласно новым ограничениям, компаниям с регистрацией в ЕС запрещено представлять услуги по рекламе, исследованиям рынка, опросам общественного мнения, а также услуги по тестированию продукции.

Гражданам Евросоюза, согласно девятому пакету санкций, запрещено занимать должности в руководящих органах подконтрольных России юридических лиц и в организациях в России.

Помимо прочего Брюссель расширит запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с авиацией, в том числе беспилотников.

Введён запрет на новые инвестиции в российские энергетический и горнодобывающий секторы.

Предыдущий - восьмой - пакет санкций ЕС против России вступил в силу 5 декабря. Он включает введение предельной цены на российскую нефть, перевозимую танкерами. Ограничения предусматривают и полный запрет для стран ЕС с этой даты закупать в России нефть, поставляемую морским путём. На трубопроводную нефть запрет пока не распространяется.

Россия заявила, что откажется поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут потолок цен. Но на данный момент Москва однако, ни о каких формальных решениях Москва не объявляла.

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