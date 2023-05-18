Politico: США готовятся к ситуации "замороженного конфликта" в Украине

Официальные лица в США планируют шаги в связи с растущей возможностью того, что война России против Украины перейдёт в состояние "замороженного конфликта", который может длиться многие годы, вероятно, десятилетия. Ситуация может оказаться похожей, в том числе, на ту, что сложилась на Корейском полуострове, пишет в четверг издание Politico, ссылаясь на источники.

Варианты, обсуждаемые администрацией президента США Джо Байдена на случай долгосрочной "заморозки", включают, в частности, вопрос о том, где будут проходить разграничительные линии, которые Украина и Россия согласятся не пересекать, но которые не должны быть официальными границами. Обсуждения, хотя и предварительные, идут в различных американских ведомствах и в Белом доме.

Обсуждаемый сценарий может оказаться наиболее реалистичным с учётом того, что ни Киев, ни Москва не склонны когда-либо признавать поражение. Он также становится всё более вероятным на фоне растущего в администрации США ощущения, что предстоящее украинское контрнаступление не нанесет смертельного удара России, говорится в статье.

Один из источников издания, знакомый с обуждениями в администрации Байдена, сказал, что планирование на долгосрочную перспективу сейчас всё больше в центре внимания, тогда как в прошлые месяца всё было связано со срочными и краткосрочными задачами.

Два других американских чиновника и бывший сотрудник администрации Байдена подтвердили, что длительное "замораживание" боевых действий - это одна из возможостей, к которой готовится Вашингтон. В руководстве США также продумают долгосрочные связи с Киевом в сфере безопасности, а также отношения Украины с военным союзом НАТО.

Сотрудник министерства обороны США заметил в беседе с Politico, что состав недавних пакетов военной помощи Украине отражает переход администрации Джо Байдена к более долгосрочной стратегии. Количество переданного Киеву оборудования за последние несколько месяцев неуклонно сокращалось, в то время как пакеты помощи, используемые для закупки нового оружия у промышленности, напротив, увеличились, отмечается в этой связи в публикации.