США обдумывают возможность отправить Украине ещё 4 HIMARS

Пентагон рассматривает возможность отправить Украине ещё четыре ракетных системы залпового огня HIMARS в следующем пакете военной помощи, в дополнение к четырём, решение о поставке которых было принято ранее. Об этом сообщает Politico со ссылкой на анонимные источники в министерстве обороны США.

В любом случае это решение ещё должно быть утверждено Белым домом.

Ещё по три аналогичные системы M270, также американского производства, обещают передать Украине Великобритания и Германия, пишет Politico.

HIMARS и M270 могут поражать цели на расстоянии до 80 километров, что больше, чем радиус действия российских систем залпового огня. Считается, что поможет украинской армии, в частности, в артиллерийском противостоянии, где сейчас значительное преимущество у России. Теоретически радиус поражения может быть и выше, но США заявили, что не будут поставлять соответствующие боеприпасы, чтобы исключить возможность ударов по целям в глубине России.

Украина просит гораздо больше систем залпового огня. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк недавно заявил, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжёлой техники, среди которых упомянул 300 реактивных систем.

Сейчас украинские военные заканчивают обучение по использованию систем HIMARS. Кроме того, необходимо организовать систему ремонта и обслуживания современного западного оружия.

США также обещали передавать Украине разведывательную информацию для нанесения ударов при помощи реактивных систем залпового огня.