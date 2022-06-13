Подоляк рассказал, сколько тяжёлого вооружения нужно Украине для победы

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 13 июня в своём твиттере заявил, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжёлой техники, в частности 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО , 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 дронов.

По мнению Подоляка, поставки техники в таких объёмах обеспечат Украине победу.

Подоляк добавил, что ожидает положительного решения Контактной группы министров обороны, встреча которой состоится 15 июня в Брюсселе.