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Подоляк рассказал, сколько тяжёлого вооружения нужно Украине для победы

Американское артиллерийское орудие М777 в Украине

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 13 июня в своём твиттере заявил, что украинской армии для достижения паритета с Россией на фронте необходимы несколько тысяч единиц тяжёлой техники, в частности 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО , 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 дронов.

По мнению Подоляка, поставки техники в таких объёмах обеспечат Украине победу.

Подоляк добавил, что ожидает положительного решения Контактной группы министров обороны, встреча которой состоится 15 июня в Брюсселе.

  • Западные поставки вооружения Украине начались ещё до российского вторжения, однако после него их объёмы увеличились, некоторые страны начали поставлять тяжёлую технику.
  • Президент США Джо Байден 9 мая подписал "Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине 2022 года". Украина уже получила минимум 100 дронов-камикадзе Switchblade 300, 10 дронов-камикадзе Switchblade 600, несколько вертолётов Ми-17 и 108 артиллерийских орудий M777. Отправка четырёх реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS запланирована на июнь.
  • 6 июня британский министр обороны Бен Уоллес заявил о поставке Украине РСЗО M270.
  • Польша, Чехия и Болгария поставили Украине более 200 единиц танков Т-72М различных комплектаций.
  • Германия анонсировала поставку современный системы ПВО IRIS-T. Она будет передана Украине в конце 2022 года.
  • В Киеве призывают ускорить поставки и расширить их номенклатуру.

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