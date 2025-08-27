Politico: Трамп убедил Орбана не блокировать вступление Украины в ЕС

Президент США Дональд Трамп смог убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отказаться от блокирования переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники. Каким образом Трамп повлиял на венгерского премьера, не уточняется. Сам Орбан публично эту информацию не комментировал.

Ранее Орбан неоднократно выступал против членства Украины, утверждая, что страна не готова к вступлению, у неё нет чётких границ, а её интеграция приведет к войне ЕС с Россией.

Будапешт ранее блокировал инициативы Евросоюза по поддержке Киева и пытался препятствовать продлению санкций в отношении России. Одновременно венгерский премьер давал понять, что поддержал бы вступление Республики Молдова, которая подала заявку вместе с Украиной.

По данным Bloomberg, просьбой к Трампу повлиять на Орбана обратились европейские политики. Теперь дипломаты выражают надежду, что тупик в вопросе украинской кандидатуры удастся преодолеть в ближайшие месяцы. Решение об открытии переговоров по вступлению Киева и Кишинёва в ЕС может быть принято в ближайшее время.

Отношения Киева и Будапешта обострились после украинских атак на нефтепровод "Дружба", по которому Венгрия получает российскую нефть. Орбан расценил это как угрозу и заявил, что Украина не попадет в Евросоюз "с помощью шантажа, взрывов и угроз". В ответ Киев призвал Венгрию к диверсификации поставок нефти.