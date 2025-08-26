Генштаб ВСУ подтвердил бои в Днепропетровской области

Генеральный штаб ВСУ впервые подтвердил, что на территории Днепропетровской области идут бои за населённые пункты. При этом ведомство отвергло сообщение украинского мониторингового проекта Deep State о том, что российским военным удалось оккупировать два села на территории области.

В сообщении Генштаба, опубликованном во вторник, говорится, что украинские военные ведут бои в районе сёл Запорожское и Новогеоргиевка. Они расположены на востоке Днепропетровской области, вблизи границы с Донецкой областью. "Силы обороны Украины остановили продвижение российских захватчиков и продолжают контролировать село Запорожское", - говорится в сообщении. Там также сказано, что "продолжаются активные боевые действия в районе села Новогеоргиевка".

Ранее генштаб ВСУ не комментировал сообщения российских и ряда украинских источников о боях на территории Днепропетровской области, хотя и отмечал, что в регион проникают российские диверсионные группы.

Проект DeepState ранее написал, что российские военные уже некоторые время ведут боевые действия как вдоль границы Днепропетровской области, так и уже на её территории.

Минобороны России ранее заявляло о взятии российскими войсками нескольких населённых пунктов на территории области, в том числе и Запорожского и Новогеоргиевки. Речь идёт о небольших сёлах, в районе, где сейчас проходит линия фронта, на стыке Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей, нет крупных посёлков или городов.

Об аннексии Днепропетровской области, в отличие от Донецкой, российские власти официально не объявляли, то есть в Москве её по-прежнему считают украинской территорией. О выходе к границе регионов на участке к югу от Покровска российские военные блогеры сообщали уже несколько недель назад, с тех пор, судя по картам DeepState, российские военные смогли на некоторых участках продвинуться на несколько километров.