Генштаб ВСУ подтвердил бои в Днепропетровской области

Стела на границе регионов. Этот участок границы остаётся под контролем ВСУ
Генеральный штаб ВСУ впервые подтвердил, что на территории Днепропетровской области идут бои за населённые пункты. При этом ведомство отвергло сообщение украинского мониторингового проекта Deep State о том, что российским военным удалось оккупировать два села на территории области.

В сообщении Генштаба, опубликованном во вторник, говорится, что украинские военные ведут бои в районе сёл Запорожское и Новогеоргиевка. Они расположены на востоке Днепропетровской области, вблизи границы с Донецкой областью. "Силы обороны Украины остановили продвижение российских захватчиков и продолжают контролировать село Запорожское", - говорится в сообщении. Там также сказано, что "продолжаются активные боевые действия в районе села Новогеоргиевка".

Ранее генштаб ВСУ не комментировал сообщения российских и ряда украинских источников о боях на территории Днепропетровской области, хотя и отмечал, что в регион проникают российские диверсионные группы.

Проект DeepState ранее написал, что российские военные уже некоторые время ведут боевые действия как вдоль границы Днепропетровской области, так и уже на её территории.

Минобороны России ранее заявляло о взятии российскими войсками нескольких населённых пунктов на территории области, в том числе и Запорожского и Новогеоргиевки. Речь идёт о небольших сёлах, в районе, где сейчас проходит линия фронта, на стыке Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей, нет крупных посёлков или городов.

Об аннексии Днепропетровской области, в отличие от Донецкой, российские власти официально не объявляли, то есть в Москве её по-прежнему считают украинской территорией. О выходе к границе регионов на участке к югу от Покровска российские военные блогеры сообщали уже несколько недель назад, с тех пор, судя по картам DeepState, российские военные смогли на некоторых участках продвинуться на несколько километров.

