Politico: в досье для санкций против бизнесменов используют "Википедию"

Европейский союз вводит санкции против российских бизнесменов по материалам, собранным наспех на основании сомнительных источников информации. К такому выводу пришли журналисты Politico, получив доступ к пяти документам, которые в Европейском Совете использовали для обоснования санкций против российских бизнесменов.

Так, как пишет Politico, в качестве доказательств в досье могут быть статьи новостных агентств, в качестве фотоматериалов — стоковые изображения, публикации из кулинарных и развлекательных изданий, статьи из "Википедии" и тексты, написанные искусственным интеллектом. Как например, в документе, который касается деятельности медиамагната Григория Берёзкина

А в досье по делу руководителя компании "Анкор", Вячеслава Моше Кантора использовались рекламные материалы без указания на то, что это реклама.

Как рассказал журналистам европейский дипломат на условии анонимности, решения о санкциях принимались очень быстро, а люди, которые готовили для этого обоснования, могли работать по 12 часов в день.



В целом уровень документов, исходя из которых Европейский Совет принимает решение о включении в санкционный список, очень низкий, отмечает Politico.

Из-за этого, по мнению опрошенных изданием юристов, ЕС уязвим перед возможными судебными исками от лиц, оказавшихся под санкциями.

Сейчас европейский суд рассматривает 95 дел об исключении из санкционного списка.

13 сентября стало известно, что Европейский союз не продлил санкции в отношении четырёх лиц, которых ранее считал ответственными за подрыв или угрозу суверенитету Украины. Из списка были исключены погибший в Украине полковник Георгий Шуваев и три бизнесмена - медиамагнат Григорий Берёзкин, бывший глава Ozon Александр Шульгин и совладелец "Нортгаза" Фархад Ахмедов. С публичными антивоенными заявлениями не выступал ни один из тех, с кого сняли санкции.

В конце июля Великобритания сняла санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова, который однозначно выступил против войны. Также войну осудил бывший совладелец "Яндекса" Аркадий Волож. С него ЕС санкции пока не снял.