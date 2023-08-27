Сооснователь "Яндекса" Аркадий Волож просит ЕС снять с него санкции

Сооснователь компании "Яндекс" Аркадий Волож обратился к властям Евросоюза с просьбой снять наложенные на него санкции. Ранее он публично осудил военное вторжение России в Украину.

Как сообщает The Financial Times, юристы Евросоюза рассмотрят прошение Воложа в следующем месяце.

Евросоюз включил Воложа в санкционные списки в июне 2022 года. В официальном журнале ЕС он назван бизнесменом, который материально и финансово поддерживает правительство России и несёт ответственность за действия или политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Власти ЕС также считают, что "Яндекс" ответственен за продвижение государственных СМИ в поисковой выдаче и удаление критики Кремля, в том числе касающейся российской агрессии.

В своём заявлении Волож подчеркнул, что ушёл со всех своих должностей в "Яндексе" и его дочерних структурах, и передал свой контрольный пакет акций совету директоров, после чего президент России Владимир Путин одобрил решение продать компанию консорциуму российских бизнесменов. Волож, родившийся в Атырау, предпочитает называть себя "израильским бизнесменом казахстанского происхождения", опуская свой период жизни и работы в России.