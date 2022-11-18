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Politico: в ЕС заморозили российские активы на сумму около 68 млрд евро

В Евросоюзе заморозили российские активы на сумму около 68 млрд евро, большинство из которых находится в Бельгии, пишет Politico со ссылкой на внутренний документ ЕС.

В Бельгии заморожено 50 млрд евро. На втором месте по сумме замороженных активов находится Люксембург – 5,5 млрд евро. Как пишет Politico, на эти страны вместе с Италией, Германией, Ирландией, Австрией и Францией приходится более 90% замороженных активов. Евросоюз не знает точную сумму, приходящуюся на национальные резервы России, но предполагает, что она составляет около 33,8 млрд евро. В полученном редакцией документе говорится, что "оценка этой суммы продолжается, поэтому не подлежит цитированию".

  • После вторжения России в Украину США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции и заморозили активы России и российских олигархов. В ноябре Россия стала лидером по количеству санкций, введённых против неё Великобританией, обогнав по этому показателю Ливию и Иран. Правительство Великобритании заморозило активы, принадлежащие гражданам России, на сумму более 18 миллиардов фунтов стерлингов или 20,5 миллиарда долларов.

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