Politico: в ЕС заморозили российские активы на сумму около 68 млрд евро

В Евросоюзе заморозили российские активы на сумму около 68 млрд евро, большинство из которых находится в Бельгии, пишет Politico со ссылкой на внутренний документ ЕС.

В Бельгии заморожено 50 млрд евро. На втором месте по сумме замороженных активов находится Люксембург – 5,5 млрд евро. Как пишет Politico, на эти страны вместе с Италией, Германией, Ирландией, Австрией и Францией приходится более 90% замороженных активов. Евросоюз не знает точную сумму, приходящуюся на национальные резервы России, но предполагает, что она составляет около 33,8 млрд евро. В полученном редакцией документе говорится, что "оценка этой суммы продолжается, поэтому не подлежит цитированию".