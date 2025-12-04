Ссылки для упрощенного доступа

Политика Бориса Вишневского снова оштрафовали за интервью "Голосу"

Суд в Петербурге снова оштрафовал политика Бориса Вишневского на 15 тысяч рублей по статье о сотрудничестве с "нежелательной организацией". Поводом стало интервью движению "Голос", которое, по версии российских властей, входит в организацию ENEMO, признанную в России нежелательной.

Представили "Голоса" неоднократно отрицали, что их движение входит в ENEMO. Дело Вишневского рассматривается с августа 2024 года, отмечает "Бумага". Кассационный суд отменил штраф из-за процессуальных нарушений, но прокуратура снова направила протокол в суд первой инстанции.

  • Борис Вишневский долгие годы был депутатом Законодательного собрания Петербурга от партии "Яблоко". В марте 2024 года его внесли в реестр "иностранных агентов", впоследствии политик был вынужден сдать мандат по требованию закона об "иноагентах".
  • В 2024 году Вишневского оштрафовали на 35 тысяч рублей за недоносительство на самого себя после получения статуса "иностранного агента". Также суд признал "экстремистской" его книгу "Хроники возрожденного Арканара" – это сборник избранных статей и записей Вишневского за 2008-2015 годы о наиболее значимых политических событиях в Петербурге и России в целом.
Россия побеждает в битве дронов
Россия побеждает в битве дронов

Россия побеждает в битве дронов

Переговоры США и Украины

Новости

Новости

