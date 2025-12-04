Политика Бориса Вишневского снова оштрафовали за интервью "Голосу"

Суд в Петербурге снова оштрафовал политика Бориса Вишневского на 15 тысяч рублей по статье о сотрудничестве с "нежелательной организацией". Поводом стало интервью движению "Голос", которое, по версии российских властей, входит в организацию ENEMO, признанную в России нежелательной.

Представили "Голоса" неоднократно отрицали, что их движение входит в ENEMO. Дело Вишневского рассматривается с августа 2024 года, отмечает "Бумага". Кассационный суд отменил штраф из-за процессуальных нарушений, но прокуратура снова направила протокол в суд первой инстанции.