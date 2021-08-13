Политику Роману Юнеману отказали в регистрации на выборы в Госдуму

Избирательная комиссия по Чертановскому округу №210 Москвы отказалась регистрировать политика Романа Юнемана в качестве кандидата на выборы в Государственную думу. Об этом он сообщил на своей странице в твиттере.

У комиссии возникли претензии к подписным листам Юнемана. Бланки якобы не соответствовали установленной форме из-за наличия в них лишней колонки. Также комиссия признала 10% подписей за Юнемана недействительными.

По словам политика, проверка подписей проводилась с ошибками. Сотрудники избиркома писали неверные имена избирателей или принимали имя отчество за фамилию.

В начале июля в Москве сотрудники полиции задержали сборщиков подписей Юнемана. Их посадили в полицейские машины и отвезли в ОВД. Политик утверждает, что на них собирались составить протоколы по статье о нарушении правил проведения публичного мероприятия. Также сторонникам Юнемана не позволили установить агитационный куб.