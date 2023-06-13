Полицейские из Чечни увезли задержанную во Внуково девушку

Сотрудники правоохранительных органов из Чечни забрали с собой 20-летнюю уроженку республики Селиму Исмаилову, которая с помощью правозащитников бежала от насилия в семье. Накануне она пыталась вылететь из России через московский аэропорт Внуково, но была задержана. Родственники написали на неё заявление о краже.

"После девяти вечера со второй попытки сотрудники полиции разрешили увезти Селиму в больницу, ей было плохо. Её обследовали, ничего не выявили, вернули в отделение во Внуково. Утром адвокатам сообщили, что сейчас будет процедура передачи", – рассказала сайту Кавказ.Реалии сотрудница Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Софья Русова.

Согласно данным на сайте Внукова, рейс авиакомпании Utair в Грозный вылетел в 10:13 по московскому времени.