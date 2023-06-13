Полицейские из Чечни увезли задержанную во Внуково девушку

Сотрудники правоохранительных органов из Чечни забрали с собой 20-летнюю уроженку республики Селиму Исмаилову, которая с помощью правозащитников бежала от насилия в семье. Накануне она пыталась вылететь из России через московский аэропорт Внуково, но была задержана. Родственники написали на неё заявление о краже.
"После девяти вечера со второй попытки сотрудники полиции разрешили увезти Селиму в больницу, ей было плохо. Её обследовали, ничего не выявили, вернули в отделение во Внуково. Утром адвокатам сообщили, что сейчас будет процедура передачи", – рассказала сайту Кавказ.Реалии сотрудница Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Софья Русова.
Согласно данным на сайте Внукова, рейс авиакомпании Utair в Грозный вылетел в 10:13 по московскому времени.
- Исмаилова заявляет, что хотела бежать от непрекращающегося насилия дома, избиений и угроз со стороны отца.
- Исмаилова в 12 лет вместе с родителями, братьями и сестрами переехала в Германию. Там она подвергалась насилию из-за конфликтов с матерью. Летом 2021 года Селиму отправили к бабушке в Ачхой-Мартан, прилетевший туда из Германии отец избил девушку и пригрозил ей убийством.
- Правозащитники помогли Исмаиловой с выездом из Чечни, несколько месяцев в ожидании оформления документов для выезда за границу она находилась в убежище в Москве.
- Как сообщает правозащитный центр "Марем", оказывавший Исмаиловой помощь, основанием для задержания девушки стало заявление её родственников в полицию о том, что она якобы украла 85 тысяч рублей у своей родственницы по отцовской линии. Правозащитники подчёркивают, что обвинения в кражах стандартны для подобных дел, по которым часто ловят бегущих от домашнего насилия на Северном Кавказе женщин.
- Домашнее насилие – одна из системных проблем Северного Кавказа. Местные жительницы подвергаются ему со стороны мужей и других членов семьи. Как правило, полиция игнорирует такие случаи, а в случае возбуждения уголовных дел суды выносят минимальные наказания.
- За последние десять лет законопроекты о профилактике домашнего насилия вносились в Госдуму более 40 раз, но не прошли ни одного чтения. В 2017 году из российского Уголовного кодекса удалили статью за побои, а за семейное насилие ввели административную ответственность.
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