Жительницу Екатеринбурга задушил партнёр – она не раз писала в полицию

Жительницу Екатеринбурга Валентину Бушуеву задушил бывший партнёр. До этого она неоднократно обращалась в полицию в связи с побоями, угрозами и преследованиями, выяснил Консорциум женских неправительственных объединений.
По сведениям консорциума, с 2021 года Бушуева жаловалась в полицию как минимум четыре раза, в том числе с зафиксированными повреждениями от побоев. Однако уголовные дела так и не были возбуждены – даже после того как прокуратура выявила волокиту со стороны полицейских и потребовала устранить нарушения.
Консорциум подчёркивает, что Бушуева не писала ни одного заявления о примирении или прекращении дела, несколько раз пыталась уйти от партнёра, укрывалась в кризисном центре для женщин.
В феврале 2023 года, после третьего обращения Бушуевой в полицию, участковый провёл с её бывшим партнёром беседу и взял с него расписку, в которой тот обязался "не применять физическую силу, не конфликтовать со своей бывшей супругой Валентиной в присутствии совместного ребёнка". После четвёртого обращения участковый пообещал, что дело о побоях "наконец дойдёт до суда".
В апреле Бушуева была задушена – в полиции назвали это "почти шекспировской развязкой". Её партнёру предъявили обвинение в убийстве. У Бушуевой осталась двухлетняя дочь.
В региональном МВД заявили изданию E1.ru, что проводили проверку по обращениям Бушуевой и беседовали с её сожителем. По их словам, каждый раз пострадавшая отказывалась подавать заявление о привлечении партнёра к ответственности.
- За последние десять лет законопроекты о профилактике домашнего насилия вносились в Госдуму более 40 раз, но не прошли ни одного чтения. В 2017 году из российского Уголовного кодекса удалили статью за побои, а за семейное насилие ввели административную ответственность.
- По данным Консорциума женских неправительственных объединений, почти две трети (61%) женщин, убитых в России в 2018 году, стали жертвами домашнего насилия. По данным Росстата, за тот год убили 8300 женщин, следовательно, жертв домашнего насилия среди них было около пяти тысяч. Эти данные в 20 раз превышают данные полиции о жертвах домашнего насилия.
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