Жительницу Екатеринбурга задушил партнёр – она не раз писала в полицию

Жительницу Екатеринбурга Валентину Бушуеву задушил бывший партнёр. До этого она неоднократно обращалась в полицию в связи с побоями, угрозами и преследованиями, выяснил Консорциум женских неправительственных объединений.

По сведениям консорциума, с 2021 года Бушуева жаловалась в полицию как минимум четыре раза, в том числе с зафиксированными повреждениями от побоев. Однако уголовные дела так и не были возбуждены – даже после того как прокуратура выявила волокиту со стороны полицейских и потребовала устранить нарушения.

Консорциум подчёркивает, что Бушуева не писала ни одного заявления о примирении или прекращении дела, несколько раз пыталась уйти от партнёра, укрывалась в кризисном центре для женщин.

В феврале 2023 года, после третьего обращения Бушуевой в полицию, участковый провёл с её бывшим партнёром беседу и взял с него расписку, в которой тот обязался "не применять физическую силу, не конфликтовать со своей бывшей супругой Валентиной в присутствии совместного ребёнка". После четвёртого обращения участковый пообещал, что дело о побоях "наконец дойдёт до суда".

В апреле Бушуева была задушена – в полиции назвали это "почти шекспировской развязкой". Её партнёру предъявили обвинение в убийстве. У Бушуевой осталась двухлетняя дочь.

В региональном МВД заявили изданию E1.ru, что проводили проверку по обращениям Бушуевой и беседовали с её сожителем. По их словам, каждый раз пострадавшая отказывалась подавать заявление о привлечении партнёра к ответственности.